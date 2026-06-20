Real Madridi lëshon komunikatë zyrtare për Olisen
Mes raporteve në rritje se Real Madridi e ka identifikuar yllin e Bayern Munichut, Michael Olise, si objektivin kryesor të afatit kalimtar këtë verë, gjigantët spanjollë kanë dalë me një deklaratë zyrtare duke mohuar kontaktet me lojtarin.
Kjo vjen pas raportimeve që sugjeronin se CEO i Los Blancos, Jose Angel Sanchez, kishte kontaktuar personalisht kampin e sulmuesit francez për të diskutuar mundësinë e një transferimi gjatë verës.
Megjithatë, në deklaratën e tyre, Real Madridi ka mohuar se ka pasur çdo lloj kontakti, qoftë direkt apo indirekt, me Olise, përfaqësuesit e tij apo rrethin e tij.
“Në përgjigje të raportimeve në media të ndryshme lidhur me një interes të supozuar të klubit tonë për lojtarin e Bayern Munich, Michael Olise, Real Madridi dëshiron të sqarojë se nuk ka pasur asnjë kontakt direkt apo indirekt me lojtarin e përmendur, përfaqësuesit e tij apo me askënd nga rrethi i tij”, thuhet në deklaratë.
Comunicado Oficial.
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 20, 2026
Më tej, Real Madridi thekson marrëdhënien e fortë institucionale me Bayern Munichun, e cila sipas tyre bazohet në respekt dhe besim të ndërsjellë, duke nënvizuar se nuk ka pasur asnjë lëvizje që dëmton këtë raport.
“Real Madridi dëshiron gjithashtu të theksojë marrëdhënien e shkëlqyer institucionale që mban me Bayern Munichun, me të cilin ndan një histori të gjatë respekti të ndërsjellë, bashkëpunimi dhe admirimi, dhe shpreh keqardhje për përhapjen e spekulimeve që nuk korrespondojnë me realitetin”.
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Megjithatë, në mënyrë interesante, Real Madridi nuk e ka mohuar interesimin për transferimin e Olise, por ka sugjeruar se çdo çështje e tillë duhet të trajtohet përmes negociatave klub me klub.
“Të dy klubet kanë ruajtur gjithmonë një marrëdhënie të bazuar në besim dhe respekt të ndërsjellë, e cila reflektohet edhe në bindjen e përbashkët se çdo interes i mundshëm për një lojtar të një klubi tjetër duhet të trajtohet fillimisht mes vetë institucioneve, në përputhje me parimet e lojalitetit institucional që kanë udhëhequr historikisht marrëdhëniet mes Bayern Munich dhe Real Madrid”.
Michael Olise është shfaqur si një nga yjet më të kërkuar në Evropë, pas një sezoni të jashtëzakonshëm me Bayern Munich, ku ka luajtur një rol kyç në suksesin e tyre drejt titullit kampion./Telegrafi/