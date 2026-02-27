Në Nyon të Zvicrës është tërhequr shorti për raundin e 16-të të Ligës së Kampionëve, ku padyshim vëmendja do të jetë te sfida mes Real Madridit dhe Man Cityt.

Tetë skuadrat që u kualifikuan direkt në 1/8 e finales do të përballen me fituesit e fazës së play-offit.

Në shortin e tërhequr përballja më interesante ka rezultuar të jetë ndërmjet rivalët evropianë Real – City, derisa sfidë e zjarrtë do të jetë edhe mes PSG-së dhe Chelseas.

Të gjitha takimet për 1/8 e finales janë këto:

Real Madrid – Man City

Bodo/Glimt – Sporting Lisbon

Chelsea – PSG

Barcelona – Newcaslte

Liverpool – Galatasaray

Tottenham – Atletico Madrid

Bayern Munich – Atalanta

Arsenal – Bayer Leverkusen./Telegrafi/


