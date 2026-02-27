Real Madridi kundër Manchester Cityt: Mësohen përballjet e zjarrta të raundit të 16-të në Ligën e Kampionëve
Në Nyon të Zvicrës është tërhequr shorti për raundin e 16-të të Ligës së Kampionëve, ku padyshim vëmendja do të jetë te sfida mes Real Madridit dhe Man Cityt.
Tetë skuadrat që u kualifikuan direkt në 1/8 e finales do të përballen me fituesit e fazës së play-offit.
Në shortin e tërhequr përballja më interesante ka rezultuar të jetë ndërmjet rivalët evropianë Real – City, derisa sfidë e zjarrtë do të jetë edhe mes PSG-së dhe Chelseas.
Të gjitha takimet për 1/8 e finales janë këto:
Real Madrid – Man City
Bodo/Glimt – Sporting Lisbon
Chelsea – PSG
Barcelona – Newcaslte
Liverpool – Galatasaray
Tottenham – Atletico Madrid
Bayern Munich – Atalanta
Arsenal – Bayer Leverkusen./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate