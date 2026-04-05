Real Madridi i ofron kontratë të re yllit të ekipit
Real Madridi i ka ofruar Antonio Rudiger një kontratë të re, teksa synon ta mbajë mbrojtësin në klub edhe përtej këtij sezoni.
Sipas gazetarit Pepe Alvarez, gjiganti spanjoll i ka propozuar qendërmbrojtësit gjerman një zgjatje njëvjeçare.
Kontrata aktuale e Rudiger me Real Madridin skadon këtë verë, gjë që ka krijuar pasiguri për të ardhmen e tij në klub.
33-vjeçari ka qenë një figurë kyçe në mbrojtjen e madrilenëve këtë sezon, duke ofruar paraqitje të qëndrueshme.
Për shkak të formës së tij të mirë, klubi besohet se dëshiron ta shpërblejë me një marrëveshje të re.
Zgjatja e propozuar do ta mbante Rudigerin në “Santiago Bernabeu” të paktën edhe për një sezon tjetër, nëse arrihet marrëveshja.
Rudiger ndërkohë ende nuk ka vendosur për të ardhmen, kurse ka edhe disa oferta nga Juventusi, klubet turke dhe ato arabe./Telegrafi/