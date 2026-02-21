Real Madridi është i etur për ta mposhtur Barcelonën në garën për yllin e Bundeligës
Real Madridi thuhet se është gati ta fitojë El Clasicon e parë të verës ndaj Barcelonës në tregun e transferimeve, duke rrëmbyer objektivin e përbashkët.
Sipas mediumit Diario AS, Real Madridi e ka radhitur qendërmbrojtësin e Borussia Dortmundit, Nico Schlotterbeck, si objektivin e tyre prioritar këtë verë.
Barcelona po e monitoron nga afër lojtarin gjerman përpara një lëvizjeje të mundshme në verë për të përforcuar mbrojtjen e tyre, por Real Madridi është i gatshëm të bëjë gjithçka për të.
Pasi hasën disa emra, Los Blancos më në fund e kanë ngushtuar kërkimin e tij te Schlottereck, i cili duket se është i etur të largohet nga Dortmundi për një klub të madh.
Kontrata e tij skadon në qershor të vitit 2027 dhe ai ngurron të pranojë ofertën e përmirësuar të Dortmundit për rinovim, teksa në treg vlerësohet rreth 50 milionë euro.
Përforcimet mbrojtëse janë një përparësi për Los Blancos për shkak të largimit të menjëhershëm të David Alabas dhe të ardhmes së pasigurt të Antonio Rudiger. /Telegrafi/