Real Madridi dhe Liverpooli po mendojnë shkëmbimin sensacional të dy yjeve
Afati kalimtar i Real Madridit vazhdon të lidhet me emra të mëdhenj, ndërsa Alexis Mac Allister, mesfushori 27-vjeçar argjentinas, është një prej lojtarëve që po përmendet si përforcim i mundshëm për repartin e mesfushës.
Në të njëjtën kohë, Eduardo Camavinga, 23 vjeç, mbetet i lidhur me Real Madridin deri në vitin 2029, por mundësia e një shkëmbimi me Liverpoolin, e diskutuar që në pranverën e kaluar, po rikthehet në vëmendje për shkak të situatës kontraktuale të argjentinasit.
Situata e Mac Allisterit ka ndryshuar në orët e fundit. Lojtari konfirmoi më 8 shtator se Liverpooli nuk i ka ofruar rinovim të kontratës, pavarësisht se ai ka ende dy vite të mbetura në marrëveshjen aktuale, duke shtuar dyshimet për të ardhmen e tij në “Anfield”.
Argjentinasi iu bashkua Liverpoolit nga Brighton në vitin 2023 dhe ka pranuar gjithashtu se gjatë afatit kalimtar të fundit kishte mundësi për t’u larguar nga klubi, por në fund vendosi të qëndronte. Real Madridi ishte një prej klubeve të lidhura me të gjatë verës.
Mac Allister ka shënuar 19 gola dhe ka dhënë 20 asistime në 153 paraqitje me Liverpoolin. Kontrata e tij aktuale skadon në qershor të vitit 2028, ndaj çdo marrëveshje e mundshme do të kërkonte negociata të drejtpërdrejta me klubin anglez.
Në anën tjetër, Liverpooli e ka monitoruar prej kohësh situatën e Camavingas, profili i të cilit përputhet me kërkimin e klubit për alternativa në mesfushë.
Francezi e rinovoi kontratën me Real Madridin në nëntor të vitit 2023, duke e zgjatur atë deri më 30 qershor 2029.
Situata e tij sportive ka ushqyer gjithashtu spekulimet. Camavinga ka kaluar momente kur ka pasur më pak hapësira në formacion, megjithëse Jose Mourinho e ka mbështetur publikisht lojtarin, ndërsa vetë francezi ka shprehur dëshirën për të qëndruar në Madrid.
Megjithatë, aktualisht nuk ka asnjë konfirmim se Real Madridi dhe Liverpooli janë duke negociuar aktivisht për një shkëmbim mes dy mesfushorëve./Telegrafi/