Reagimet ndaj takimit të Brad Pitt dhe Edward Norton në Kupën e Botës po vërshojnë: "Pse aktori i famshëm po flet me vete?"
Takimi i yjeve të Hollivudit në ndeshjen midis SHBA-së dhe Turqisë në Kupën e Botës shkaktoi një ortek reagimesh në rrjetet sociale, dhe Edward Norton, i cili u përdor nga shumë për shaka virale në lidhje me filmin "Fight Club", tërhoqi vëmendje të veçantë.
Kështu që për një moment, futbolli ra në plan të dytë për shkak të asaj që po ndodhte në tribuna. Ndërsa ekipet kombëtare luanin një ndeshje të rëndësishme në fushë, kamerat dhe publiku shpesh ktheheshin nga lokacionet VIP ku ndodheshin personalitete të shumta të famshme.
Midis tyre, spikatën Brad Pitt dhe Edward Norton, paraqitja e të cilëve pas një kohe të gjatë tërhoqi menjëherë vëmendjen e mediave dhe fansave.
Why is Edward Norton talking to himself? pic.twitter.com/kERdALSZuX
— Troll Football (@TrollFootball) June 26, 2026
Të dy dikur kishin luajtur në filmin kult "Fight Club" të vitit 1999, gjë që rriti edhe më shumë interesin e publikut për takimin e tyre.
Menjëherë pasi pamjet nga ndeshja u shfaqën në mediat sociale, filluan të përhapeshin “meme” që të kujtonin kthesën e famshme të filmit, në të cilën personazhi Edward Norton në fakt flet me veten sepse personazhi Brad Pitt është alter-egoja e tij.
"Pse Edward Norton flet me vete", ishte një prej postimeve të krijuara në rrjetet sociale. "Ai nuk është shëruar që nga viti 1999", "Edward Norton u ballafaqua përsëri me veten", "Vazhdimi i 'Fight Club'".
Ju kujtojmë se në raundin e fundit të fazës së grupeve të Kupës së Botës, Turqia mposhti SHBA-në me rezultatin 3:2 në stadiumin SoFi në Inglewood.
Megjithatë, amerikanët siguruan vendin e parë në grup me gjashtë pikë dhe vazhdojnë garën në fazën eliminatore.