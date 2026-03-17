Rasti tragjik në Gjakovë, i dyshuari dërgohet në mbajtje
Një person (pronar i një lokali) kishte shtënë me armë zjarri në drejtim të dy viktimave, njëri nga viktimat nga plagët e marra kishte ndërruar jetë.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të hënën rreth orës 05:20 në rrugën “Vëllezërit Frashëri”, në Gjakovë.
Tutje bëhet e ditur se në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar pesë gëzhoja dhe një mjet i mprehtë (thikë).
“Është raportuar se i dyshuari mashkull kosovar, pronar i një lokali kishte shtënë me armë zjarri në drejtim të dy viktimave meshkuj kosovarë, njëri nga viktimat nga plagët e marra kishte ndërruar jetë. Në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar pesë gëzhoja dhe një mjet i mprehtë (thikë)”, thuhet në raport.
Ndërkaq siç thuhet me vendim të prokurorit trupi i pa jetë është dërguar në IML për obduksion.
"I dyshuari është vet dorëzuar dhe ka dorëzuar një revole. Pas intervistimit me vendim të prokurorit, i dyshuari dërgohet në mbajtje", thuhet në raport.