Rasti i vdekjes në Llaushë të Skenderajt, Policia jep detajet
Një person është gjetur pa shenja jete në fshatin Llaushë të Skenderajt, ndërsa rasti po hetohet nga organet kompetente.
Sipas detajeve shtesë nga Policia e Kosovës, rasti është raportuar nga një ankues mashkull kosovar, i cili ka njoftuar se djali i tij është gjetur i asfiksuar dhe pa shenja jete.
Sipas ankuesit, viktima kishte edhe të meta mendore.
Në vendin e ngjarjes, përveç njësive policore, kanë dalë edhe ekipet mjekësore, të cilat kanë konstatuar vdekjen e viktimës.
Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa hetimet lidhur me rrethanat e rastit janë në zhvillim. /Telegrafi/
