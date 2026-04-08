Një person është gjetur pa shenja jete në fshatin Llaushë të Skenderajt, ndërsa rasti po hetohet nga organet kompetente.

Sipas detajeve shtesë nga Policia e Kosovës, rasti është raportuar nga një ankues mashkull kosovar, i cili ka njoftuar se djali i tij është gjetur i asfiksuar dhe pa shenja jete.


Një person gjendet i vdekur në Llaushë të Skenderajt, trupi dërgohet për autopsi

Sipas ankuesit, viktima kishte edhe të meta mendore.

Në vendin e ngjarjes, përveç njësive policore, kanë dalë edhe ekipet mjekësore, të cilat kanë konstatuar vdekjen e viktimës.

Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa hetimet lidhur me rrethanat e rastit janë në zhvillim. /Telegrafi/

