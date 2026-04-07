Një person gjendet i vdekur në Llaushë të Skenderajt, trupi dërgohet për autopsi
Një person është gjetur pa shenja jete, në Llaushë të Skenderajt.
Rasti është konfirmuar për Telegrafin nga Valon Preteni, zëdhënës i Prokuroria Themelore në Mitrovicë.
Sipas tij, me urdhër të prokurorit kujdestar, trupi i pajetë është dërguar për autopsi në Instituti i Mjekësisë Ligjore në Prishtinë.
Rasti po hetohet nga organet kompetente.
Telegrafi ka kontaktuar edhe me policinë dhe është në pritje të një përgjigje.
