Ia dëmton veturën për shkak të një borxhi në Zubin Potok, rasti po hetohet
Një person ii ka dëmtuar veturën një personi tjetër për shkak të një mosmarrëveshje rreth një borxhi që viktima kishte ndaj të dyshuarit.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të shtunën rreth orës 20:10, në Zubin Potok.
Tutje bëhet e ditur se lidhur me rastin është informuar edhe prokurori, ndërsa njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke hetuar rastin.
“Zubin Potok / 06.06.2026 – 20:10. Ankuesi m/k ka raportuar se, i dyshuari m/k, i ka dëmtuar veturën, dyshohet për shkak të mosmarrëveshje rreth një borxhi që viktima kishte ndaj të dyshuarit. Lidhur me rastin është informuar edhe prokurori, ndërsa njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke hetuar rastin”, thuhet në raport. /Telegrafi/