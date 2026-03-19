Rastet e meningjitit 'ka të ngjarë të rriten' – paralajmëron zyrtari i lartë i shëndetësisë në Mbretërinë e Bashkuar
Rastet e meningjitit të rrallë, por vdekjeprurës, do të vazhdojnë të rriten mes një shpërthimi në Kent, ka thënë një zyrtar i lartë i shëndetësisë i Mbretërisë së Bashkuar.
Shkencëtari kryesor i Agjencisë së Sigurisë Shëndetësore të Mbretërisë së Bashkuar konfirmoi se ka pasur 20 raste që nga fillimi i marsit.
Profesori Robin May i tha BBC Breakfast: 'Do të thosha se në shpërthime si ky, zakonisht do të prisnit një rritje të vogël të numrave që do të vazhdonte, kështu që dyshoj se ky numër do të rritet pak'.
Në këtë drejtim, mediumi britanik Metro shkruan se ka folur me gati një duzinë ekspertësh shëndetësorë, të cilët thanë se shpërthimi do të vazhdojë të përhapet ngadalë, ka të ngjarë të përmbahet brenda Kentit.
Siç theksohet më tej, rastet jashtë zonës së Kentit mund të mos jenë të lidhura me shpërthimin; por bakteret që shkaktojnë meningjit tashmë ekzistojnë në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar.
Profesori May shtoi se shpërthimi është i lidhur me “Club Chemistry”, një klub nate i njohur me studentët e universitetit dhe kolegjit vendas në Canterbury.
Ai tha se grupi i menjëhershëm i rasteve është 'i pazakontë' krahasuar me shpërthimet e kaluara.
“Pra, zakonisht, do të prisnit të shihnit raste sporadike të meningjitit, zakonisht pacientë individualë”, tha Profesor May.
Por sipas tij, “ajo që është veçanërisht e jashtëzakonshme në lidhje me këtë rast, dhe e papritur në lidhje me këtë rast, është numri i madh i rasteve që të gjitha burojnë nga ajo që duket të jetë një ngjarje e vetme”.
Sëmundja thuhet se shpesh paraqitet si meningjit, një inflamacion i trurit dhe membranave kurrizore, dhe si septikemi, një infeksion në qarkullimin e gjakut.Simptomat e meningjitit përfshijnë ethe, dhimbje koke, dhimbje të forta, të vjella dhe duar e këmbë të ftohta. /Telegrafi/