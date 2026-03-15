Dy studentë në një universitet britanik kanë vdekur dhe 11 të tjerë ‘të sëmurë rëndë’ në spital - pas një shpërthimi 'invaziv' të meningjitit
Përveç tyre, sipas mediave britanike, përcjell Telegrafi, thuhet se 11 persona të tjerë nga Universiteti i Kentit janë aktualisht në spital dhe janë të sëmurë rëndë.
Më shumë se 30,000 studentë, staf dhe familjet e tyre janë kontaktuar nga Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar (UKHSA) për t'i informuar ata për infeksionet.
UKHSA tha se po organizonte antibiotikë për disa studentë në zonën e Canterbury pas shpërthimit.
Simptomat e meningjitit përfshijnë temperaturë të lartë, të qenit i sëmurë dhe dhimbje koke të forta dhe që përkeqësohen.
Sëmundja gjithashtu mund të shkaktojë sepsë kërcënuese për jetën.
Trish Mannes, zëvendësdrejtoreshë rajonale e UKHSA për Juglindjen, tha se studentët duhet të jenë të kujdesshëm ndaj simptomave që ngatërrojnë “një ftohje të keqe, grip ose edhe një ‘dehje’”.
Ajo shtoi: “Studentët dhe stafi do të ndihen të shqetësuar për rrezikun e rasteve të mëtejshme; megjithatë, ne do të donim t'i siguronim ata se kontakteve të ngushta të rasteve u janë dhënë antibiotikë si masë paraprake”. /Telegrafi/