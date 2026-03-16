Raphinha: Isha gati të largohesha dhe Flick ishte personi që më thirri dhe tha se llogariste tek unë
Sulmuesi brazilian Raphinha ka lavdëruar trajnerin Hansi Flick për ndikimin e tij te Barcelona, duke e konsideruar atë një nga faktorët kryesorë që e kanë kthyer në një lider dhe performues të rëndësishëm këtë sezon.
Në një intervistë për Sport, Raphinha tha:
"Nuk e fsheh këtë. Flick ishte personi që më ndryshoi. Jo mentalitetin, sepse gjithmonë e kam pasur, por ai ndryshoi besimin tim për të ditur se ku mund të arrija si lojtar dhe si person. Gjithmonë e them, ai ndryshoi gjithçka për mua, dhe nuk e fsheh".
Braziliani zbuloi se ishte afër largimit nga ‘Camp Nou’ para ardhjes së Flick.
"Isha gati të largohesha nga Barça dhe ai ishte personi që më thirri dhe më tha se llogariste tek unë në klub. Vazhdojmë të bëjmë gjëra të mira dhe ai praktikisht ka ndryshuar karrierën time. Është një person shumë i veçantë".
Ai ndau edhe një kujtim të lehtë nga nënshkrimi i kontratës.
"Kur nënshkrova kontratën, mora një fanellë me emrin tim dhe gjithçka që shfaqet në foto, dhe e mora në shtëpi dhe fjeta duke e veshur".
Për idhujt e tij brazilianë, Neymar dhe Ronaldinho, Raphinha tha:
"Të zgjedhësh njërin prej tyre është mjaft e komplikuar. Në fund, të dy kanë qenë persona që më kanë inspiruar në karrierë. I kam takuar të dy personalisht”.
“Ronaldinho ishte një person që kam parë të luajë që kur isha fëmijë. Ai më frymëzoi të luaja futbollin, mënyrën e tij të lojës dhe gëzimin që transmetonte. Pastaj, pak më vonë, fillova të ndjek karrierën e Neymarit dhe gjithçka që ai ka bërë. Ata janë dy persona spektakolarë, brenda dhe jashtë fushës, dhe takimi me ta më bëri të bëhesha edhe më i admirueshëm për thjeshtësinë dhe gatishmërinë për të ndihmuar të tjerët".
Fakti që Hansi Flick ka rikthyer besimin te Raphinha dhe e ka pozicionuar si një nga lojtarët kyç të Barcelonës, tregon rëndësinë e rolit të tij te skuadra këtë sezon. /Telegrafi/