Rama ndan pamje nga stërvitja e Forcave Speciale të Ushtrisë
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka publikuar pamje nga stërvitjet e Forcave Speciale të Ushtrisë Shqiptare, duke vënë në pah përgatitjen dhe profesionalizmin e kësaj njësie elite.
Aktivitetet e tilla janë pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të ruajtur standarde të larta në ushtri.
“Mirëmengjes dhe me këto momente nga stërvitja e Forcave Speciale, elita e Ushtrisë Shqiptare, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan ai. /Telegrafi/
