Radonjiq: Lista Serbe e ka përfunduar rolin në Kosovë, Radoiçiq simbol i pushtetit joformal ne Serbi
Gazetari serb, Milan Radonjiq, vlerëson se serbët e Kosovës “mësuan në mënyrën më të vështirë të mundshme” se çfarë do të thotë t’i besosh politikës së pushtetit aktual në Serbi.
Duke folur për konfliktin në Banjskë, Radonjiq vlerësoi se ishte një lloj aksidenti që u ndodhi atyre njerëzve, dhe ai kujtoi se inxhinierët e atij veprimi janë ende të lirë.
“Ata u larguan atë mbrëmje sepse supozuan se ndonjë vend i dërgoi atje, nuk shkuan në luftë, edhe pse e gjithë situata dukej absolutisht si luftë. Më kujtohet tronditja jonë atë mëngjes kur e dëgjuam këtë, fola me disa miq dhe ata e quajtën një katastrofë grumbullore”, tha Radonjiq.
Ai theksoi se Kosova ka fituar integritet të plotë territorial që atëherë dhe ka vendosur autoritetin dhe ligjet e saj në të gjithë territorin.
Ai vlerësoi se serbët e Kosovës në atë situatë ishin “një monedhë në punën e mbajtjes së kësaj qeverie aty ku është”.
“Të gjithë këta njerëz janë në një farë mënyre viktima të politikës së Beogradit, i cili nuk dëshiron të pranojë se është çështje riintegrimi paqësor dhe se marketingu politik që po shohim këtu dhe ato miliarda dinarë që shpenzohen në Kosovë jo vetëm që u hodhën në erë, por tani këta njerëz lihen të përballen me pasojat e asaj ngjarjeje”, tha ai.
Duke folur për Milan Radoiçiqin, Radonjiq tha se i njëjti është pjesë e “strukturës informale të shtrëngimit që është pjesë e sistemit të SNS-së”.
“Ai është pjesë e strukturës informale të shtrëngimit, një qendër informale pushteti, i cili tani, si të gjithë të tjerët në atë sistem të SNS-së, ka diçka në biografinë e tij që potencialisht mund t’i kushtojë burgim të përjetshëm”, theksoi Radonjiq, shkruan N1, transmeton KosovaPress.
Ai gjithashtu vlerësoi se Lista Serbe “e përfundoi karrierën e saj”.
“Dhe Milan Radoiçiq nuk ka më asgjë për të bërë në veri të Kosovës dhe në Listën Serbe. Mendoj se ekziston mundësia për të krijuar një alternativë demokratike të serbëve në Kosovë, një parti vërtet të vërtetë që funksionon, sipas mendimit tim, më tepër në Graçanicë sesa në Mitrovicën Veriore, dhe për t’u angazhuar në politikë në Kosovë për të mbrojtur të drejtat e njerëzve që jetojnë atje me pasojat e disa të tjerëve që jetojnë larg dhe për të cilët është një luftë për pushtet, jo për jetën e të gjithëve”, deklaroi Radonjiq.