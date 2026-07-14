Qeni ndez aksidentalisht tosterin dhe shkrumbon shtëpinë - kamerat filmuan gjithçka
Një zjarr i shkaktuar nga një qen që ndezi aksidentalisht një toster ka shkatërruar pothuajse plotësisht një shtëpi familjare në Maryland.
Tre kafshë shtëpiake ngordhën në zjarr dhe dëmi total vlerësohet në pothuajse 200,000 dollarë, raporton Unilad .
Zjarrfikësit e Abingdon u thirrën në Foxglove Court Street, ku flakët kishin përfshirë tashmë të gjithë shtëpinë.
Edhe pse zjarri u vu nën kontroll brenda rreth 20 minutash, ai shkaktoi dëme të shumta dhe mori jetën e disa kafshëve shtëpiake.
Përpara se të mbërrinin zjarrfikësit, fqinjët arritën të nxirrnin dy qen, Bo dhe Addie, nga shtëpia që po digjej.
Fatkeqësisht, një qen i tretë, Dakota, dhe dy mace nuk mbijetuan. Nuk kishte njerëz në shtëpi në kohën e zjarrit dhe askush nuk u lëndua.
Hetuesit shqyrtuan provat dhe përcaktuan se shkaku i zjarrit ishte i pazakontë.
Njëri nga qentë u hodh mbi kuzhinë dhe ndezi aksidentalisht tosterin ku ndodhej buka, e cila më pas ndezi sendet aty pranë.
Pamjet e kamerave kapën qenin duke lëvizur rreth kuzhinës dhe duke shtyrë gjëra me putrat e tij pak para se të shpërthente zjarri.
Inspektorët shtetërorë të zjarrit zyrtarisht e kanë cilësuar shkakun e zjarrit si aksident.
Qeni që shkaktoi zjarrin ishte një nga dy të shpëtuarit nga fqinjët dhe shpëtoi pa lëndime.
Shkatërrimi i shtëpisë u përshkrua si i gjerë, me dëme të rënda nga zjarri dhe tymi.
Zyrtarët vlerësuan dëmin në vetë strukturën në rreth 150,000 dollarë, ndërsa dëmtimi i sendeve në shtëpi ishte një shumë shtesë prej 50,000 dollarësh.
Këto incidente janë më të zakonshme nga sa mendojnë shumë njerëz. Sipas Kryqit të Kuq Amerikan, kafshët shtëpiake shkaktojnë rreth 1,000 zjarre në SHBA çdo vit, më shpesh duke rrëzuar objekte të ndezshme si ngrohëset. /Telegrafi/