Qengj i pjekur ngadalë në furrë me hudhër dhe rozmarinë: Receta që mban aromë feste
Mishi që shkrihet në gojë, patatet e arta dhe aroma e erëzave mesdhetare e bëjnë këtë pjatë ideale për drekën e Kurban Bajramit
Pak pjata e përfaqësojnë më mirë sofrën tradicionale sesa qengji i pjekur ngadalë në furrë. Sekreti nuk është vetëm te mishi cilësor, por te kombinimi i erëzave, pjekja e ngadaltë dhe lëngu aromatik që e mban mishin të butë e plot shije.
Kjo recetë është ideale për drekë familjare dhe krijon atë aromën karakteristike të festës që përhapet në gjithë shtëpinë, transmeton Telegrafi.
Përbërësit
- 2 – 2.5 kg mish qengji (shpatull ose kofshë)
- 5 – 6 thelpinj hudhre
- 3 lugë vaj ulliri
- 1 lugë gjelle gjalpë
- 1 lugë çaji kripë
- 1 lugë çaji piper i zi
- 1 lugë çaji spec i kuq
- rozmarinë e freskët
- trumzë
- lëngu i 1 limoni
- 200 ml verë e bardhë ose ujë
- 1 kg patate
- 2 qepë të mëdha
Si përgatitet
Mishi pastrohet dhe thahet lehtë me letër kuzhine. Me majën e thikës hapen disa prerje të vogla ku futen thelpinjtë e hudhrës dhe degëzat e rozmarinës.
Në një enë përzihen vaji i ullirit, gjalpi i shkrirë, kripa, piperi, speci i kuq dhe lëngu i limonit. Me këtë përzierje lyhet i gjithë mishi dhe lihet të pushojë të paktën 1 orë, ndërsa për shije më të fortë mund të qëndrojë në frigorifer edhe gjatë natës.
Në tepsi vendosen patatet e prera në copa të mëdha dhe qepët. Sipër vendoset mishi, shtohet vera e bardhë ose uji dhe mbulohet me letër alumini.
Piqet në 170°C për rreth 3 orë. Gjatë pjekjes, mishi ujitet herë pas here me lëngun e vet.
30 minutat e fundit hiqet letra e aluminit që qengji të marrë ngjyrë të artë dhe kore krokante.
Sekreti që e bën të parezistueshëm
Pjekja e ngadaltë është çelësi kryesor. Sa më ngadalë të piqet, aq më i butë dhe më lëngshëm bëhet mishi. Rozmarina dhe hudhra i japin aromën klasike mesdhetare që shkon në mënyrë perfekte me mishin e qengjit.
Si ta shërbeni
Kjo pjatë shkon mrekullisht me sallatë sezonale me domate dhe kastravec; kos të ftohtë; bukë shtëpie; pilaf me gjalpë; speca të pjekur ose perime në furrë.
Për ëmbëlsirë, sofrën mund ta plotësoni me bakllava tradicionale ose trileçe të ftohtë.
Gëzuar Kurban Bajramin! /Telegrafi/