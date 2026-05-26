Mishi që shkrihet në gojë, patatet e arta dhe aroma e erëzave mesdhetare e bëjnë këtë pjatë ideale për drekën e Kurban Bajramit

Pak pjata e përfaqësojnë më mirë sofrën tradicionale sesa qengji i pjekur ngadalë në furrë. Sekreti nuk është vetëm te mishi cilësor, por te kombinimi i erëzave, pjekja e ngadaltë dhe lëngu aromatik që e mban mishin të butë e plot shije.

Kjo recetë është ideale për drekë familjare dhe krijon atë aromën karakteristike të festës që përhapet në gjithë shtëpinë, transmeton Telegrafi.

Përbërësit

  • 2 – 2.5 kg mish qengji (shpatull ose kofshë)
  • 5 – 6 thelpinj hudhre
  • 3 lugë vaj ulliri
  • 1 lugë gjelle gjalpë
  • 1 lugë çaji kripë
  • 1 lugë çaji piper i zi
  • 1 lugë çaji spec i kuq
  • rozmarinë e freskët
  • trumzë
  • lëngu i 1 limoni
  • 200 ml verë e bardhë ose ujë
  • 1 kg patate
  • 2 qepë të mëdha

Si përgatitet

Mishi pastrohet dhe thahet lehtë me letër kuzhine. Me majën e thikës hapen disa prerje të vogla ku futen thelpinjtë e hudhrës dhe degëzat e rozmarinës.

Në një enë përzihen vaji i ullirit, gjalpi i shkrirë, kripa, piperi, speci i kuq dhe lëngu i limonit. Me këtë përzierje lyhet i gjithë mishi dhe lihet të pushojë të paktën 1 orë, ndërsa për shije më të fortë mund të qëndrojë në frigorifer edhe gjatë natës.

Në tepsi vendosen patatet e prera në copa të mëdha dhe qepët. Sipër vendoset mishi, shtohet vera e bardhë ose uji dhe mbulohet me letër alumini.

Piqet në 170°C për rreth 3 orë. Gjatë pjekjes, mishi ujitet herë pas here me lëngun e vet.

30 minutat e fundit hiqet letra e aluminit që qengji të marrë ngjyrë të artë dhe kore krokante.

Sekreti që e bën të parezistueshëm

Pjekja e ngadaltë është çelësi kryesor. Sa më ngadalë të piqet, aq më i butë dhe më lëngshëm bëhet mishi. Rozmarina dhe hudhra i japin aromën klasike mesdhetare që shkon në mënyrë perfekte me mishin e qengjit.

Si ta shërbeni

Kjo pjatë shkon mrekullisht me sallatë sezonale me domate dhe kastravec; kos të ftohtë; bukë shtëpie; pilaf me gjalpë; speca të pjekur ose perime në furrë.

Për ëmbëlsirë, sofrën mund ta plotësoni me bakllava tradicionale ose trileçe të ftohtë.

Gëzuar Kurban Bajramin! /Telegrafi/

