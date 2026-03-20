Pulë e mbushur në furrë me oriz, arra dhe fruta të thata
Recetë që bashkon shijen tradicionale me një paraqitje të bukur dhe festive
Është e pasur, por në të njëjtën kohë e balancuar dhe e përshtatshme për gjithë familjen.
Përbërësit për 4 deri në 6 persona
▪ pulë e plotë, me peshë rreth 1.5 deri në 2 kilogramë
▪ tre lugë vaj ulliri
▪ tre deri në katër thelpinj hudhër të shtypur
▪ kripë dhe piper sipas shijes
▪ një lugë spec i kuq i ëmbël
▪ pak trumzë ose rozmarinë
Për mbushjen
▪ një filxhan oriz
▪ një qepë e vogël, e grirë imët
▪ dy lugë vaj ulliri
▪ rreth pesëdhjetë gram arra ose bajame të copëtuara
▪ pesëdhjetë gram rrush i thatë
▪ një mollë e prerë në copa të vogla
▪ kripë dhe pak piper
▪ një sasi shumë e vogël kanellë, vetëm për aromë
Përgatitja
Fillimisht përgatitet mbushja. Në një tigan skuqet qepa në vaj ulliri në temperaturë mesatare, derisa të zbutet dhe të marrë një ngjyrë të lehtë të artë. Më pas shtohet orizi dhe përzihet për disa minuta, që të përthithë aromën e vajit dhe qepës. Shtohen arrat dhe rrushi i thatë, ose zëvendësimi që keni zgjedhur. Hidhet rreth një gotë ujë dhe lihet të ziejë për pak minuta, derisa orizi të jetë vetëm gjysmë i zier. Mbushja nuk duhet të jetë plotësisht e gatuar, sepse do të vazhdojë gatimin brenda pulës.
Pula pastrohet mirë, lahet dhe thahet me letër kuzhine. Kriposet dhe piperoset nga të gjitha anët, si nga jashtë ashtu edhe nga brenda. Hudhra dhe erëzat vendosen në sipërfaqe dhe në brendësi për të dhënë aromë më të thellë. Mbushja vendoset brenda pulës pa e ngjeshur shumë, në mënyrë që të ketë hapësirë për t’u fryrë gjatë pjekjes. Hapja e pulës mbyllet me kruese dhëmbësh ose lidhet lehtë me fije kuzhine.
Pjekja
Pula vendoset në një tepsi dhe në fund shtohet pak ujë ose lëng pule, për të ruajtur lagështinë gjatë pjekjes. Piqet në furrë të parangrohur në 180 gradë Celsius për rreth një orë e gjysmë deri në dy orë, varësisht nga madhësia.
Gjatë pjekjes, është e rëndësishme që herë pas here pula të laget me lëngun e saj, në mënyrë që të mbetet e butë dhe e lëngshme. Në fund të pjekjes mund të hiqet mbulesa ose të lihet pa mbulim për disa minuta, që të krijojë një sipërfaqe të artë dhe krokante.
Si kuptohet që është gati
Pula është gati kur mishi shkëputet lehtë nga kocka dhe kur lëngu që del prej saj është i pastër. Orizi brenda duhet të jetë plotësisht i gatuar, aromatik dhe i pasur me shije nga mishi dhe erëzat.
Shërbimi
Pula pritet në pjesë dhe shërbehet e ngrohtë. Mund të shoqërohet me sallatë të freskët sezonale, kos ose salcë të lehtë me jogurt, si dhe me bukë të ngrohtë shtëpie.
Këshillë praktike
Për një variant më të lehtë për stomakun, mund të reduktohen erëzat dhe të përdoret kombinimi i orizit me pak arra dhe mollë. Kjo e bën pjatën më të lehtë për tretje, pa humbur shijen festive.
Ju bëftë mirë.