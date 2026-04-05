Qengj i pjekur në furrë me hudhër dhe rozmarinë
Kjo është një nga recetat më tradicionale dhe solemne të tryezës së Pashkëve
Sekreti qëndron te marinimi i mirë, pjekja e ngadaltë dhe ruajtja e lëngshmërisë së mishit.
Përbërësit për 4 deri në 6 persona
▪ 1 këmbë qengji rreth 2 deri në 2.5 kg, mundësisht e freskët
▪ 6 deri në 8 thelpinj hudhër të prerë në feta
▪ 2 deri në 3 degë rozmarinë ose 1 lugë çaji e thatë
▪ 1 lugë gjelle kripë deti
▪ 1 lugë çaji piper i zi
▪ 100 deri në 120 ml vaj ulliri cilësor
▪ lëng i 1 limoni ose 2 lugë uthull molle, më e lehtë për stomak
▪ 150 ml verë e bardhë (opsionale)
▪ 3 deri në 4 patate të mëdha të prera në copa mesatare
▪ 1 qepë për aromë (opsionale)
Hapi 1 - Përgatitja e mishit
Nxirreni mishin nga frigoriferi 30 deri në 60 minuta para gatimit që të vijë në temperaturë ambienti.
Me një thikë të mprehtë bëni vrima të vogla në sipërfaqe rreth 10 deri në 15 shpime.
Në çdo vrimë futni nga një copë hudhre dhe pak rozmarinë.
Kjo bën që aroma të depërtojë thellë në mish, jo vetëm në sipërfaqe.
Hapi 2 - Marinimi
Në një tas përzieni vaj ulliri, lëng limoni, kripë dhe piper.
Lyeni gjithë këmbën e qengjit me këtë përzierje duke e masazhuar mirë.
Vendoseni në një enë dhe mbulojeni.
Koha ideale e marinimit është minimumi 2 deri në 3 orë, ndërsa më e mira është gjatë natës në frigorifer.
Hapi 3 - Përgatitja për furrë
Ngrohni furrën në 180 gradë Celsius.
Vendoseni mishin në një tepsi të thellë dhe rreth tij shtoni patatet dhe qepën.
Shtoni pak vaj ulliri mbi patate, verën e bardhë nëse përdoret dhe rreth 100 ml ujë.
Lëngu në tepsi ndihmon që mishi të mos thahet.
Hapi 4 - Pjekja
Piqeni për 1.5 deri në 2 orë.
Çdo 20 deri në 30 minuta hapeni furrën, merrni lëngun nga tepsia dhe lyeni mishin sipër.
Ky proces e mban mishin të butë dhe me kore të shijshme.
Orientim për kohën e pjekjes:
▪ Për 1 kg mish nevojitet rreth 1 orë
▪ Për 2 deri në 2.5 kg nevojiten rreth 1.5 deri në 2 orë
Hapi 5 - Krijimi i kores krokante
Në 15 minutat e fundit rriteni temperaturën në 200 gradë Celsius dhe lëreni mishin pa e mbuluar.
Kjo krijon ngjyrë të artë dhe kore të lehtë krokante.
Hapi 6 - Pushimi i mishit
Pasi ta nxirrni nga furra, mos e prisni menjëherë.
Lëreni të pushojë 10 deri në 15 minuta.
Kjo lejon që lëngjet të shpërndahen brenda mishit dhe ai të mbetet i butë.
Shërbimi
Priteni në feta të trasha.
Shërbejeni me patatet e pjekura, sallatë të gjelbër, kos ose salcë jogurti.
Këshillë
Nëse dëshironi mish më të butë, mbulojeni me letër alumini për 1 orën e parë.
Për aromë më të thellë mund të shtoni pak trumzë ose rigon.
Për stomak të ndjeshëm shmangni verën dhe përdorni vetëm vaj ulliri dhe erëza.
Tradita e shoqërimit
▪ Në tryezën e Pashkëve vezët e kuqe vendosen pranë mishit.
▪ Buka e shtëpisë dhe ëmbëlsirat plotësojnë festën.
▪ E gjithë familja mblidhet rreth një vakti simbolik.
Ju bëftë mirë.