Putin po organizon paradë pa tanke në Moskë, rusët: Gjithsesi po humbim, çfarë ka për të festuar?
Parada tradicionale ushtarake e Ditës së Fitores në Moskë këtë vit do të jetë dukshëm ndryshe nga vitet e kaluara.
Për herë të parë që nga viti 1945, në Sheshin e Kuq nuk do të shfaqet asnjë teknikë e rëndë ushtarake si tanke apo mjete të blinduara – në vend të tyre do të parakalojnë vetëm ushtarë.
Sipas raportimeve, vendimi lidhet me gjendjen aktuale të ushtrisë ruse, e cila është e angazhuar dhe e mbingarkuar nga lufta në Ukrainë.
Autoritetet ruse nuk kanë dhënë shpjegime të detajuara, por thuhet se mungesa e pajisjeve lidhet me “situatën operacionale”.
Gazetarët kanë intervistuar qytetarë rusë për këtë ndryshim dhe reagimet janë të përziera. Disa e shohin si diçka të trishtueshme, duke thënë se parada ishte simbol krenarie dhe traditë familjare, sidomos për brezat e vjetër që dëshironin t’u tregonin fëmijëve tanket dhe ushtrinë.
Të tjerë shprehen të habitur dhe pyesin çfarë kuptimi ka festa pa teknikë ushtarake, duke vënë në dyshim edhe vetë mënyrën si po shënohet 9 maji këtë vit.
Ka edhe qytetarë që e shohin situatën si shumë kritike, duke thënë se vendi po përballet me humbje dhe prandaj nuk ka arsye për festë të madhe.
Ndërkohë, disa të intervistuar e justifikojnë vendimin, duke thënë se pajisjet ushtarake duhet të përdoren në front dhe jo për parada, si dhe për të shmangur shpenzimet e panevojshme.
Në përgjithësi, artikulli përshkruan një atmosferë të paqartë dhe të ndarë në opinionin publik rus rreth një parade historikisht shumë të rëndësishme për vendin. /Telegrafi/