Punësoni Kloppin menjëherë! Eliminimi i Gjermanisë duhet të jetë fundi për Nagelsmann
Që nga fitimi i Kupës së Botës 2014, Gjermania ka kaluar një periudhë të rëndë në turneun më të madh të futbollit. Në 2018 dhe 2022 u eliminua në fazën e grupeve, ndërsa në 2026 arriti në fazën nokaut, por sërish dështoi të kalojë në 1/16 pas humbjes me penallti ndaj Paraguajit në Boston.
Pas ndeshjes, vëmendja u përqendrua te Julian Nagelsmann, i cili, pavarësisht kontratës deri në Euro 2028, deklaroi se është i gatshëm të vazhdojë ose të largohet sipas vendimit të DFB-së.
“I jam në dispozicion. Nëse DFB dëshiron të qëndroj deri në 2028, do të qëndroj. Nëse jo, do të largohem”, deklaroi ai.
Nuk ka kohë për të pritur
Pas dështimeve të përsëritura në turne të mëdhenj, theksohet se DFB nuk duhet të përsërisë gabimet e së kaluarës me vonesa në vendimmarrje. Rasti i Low dhe Flick tregon se pritja e gjatë vetëm e ka përkeqësuar situatën.
E ka humbur plotësisht besimin
Nagelsmann fillimisht solli optimizëm pas emërimit në 2023 dhe sukses të pjesshëm në Euro 2024. Megjithatë, rënia e rezultateve dhe mungesa e stabilitetit kanë shkatërruar besimin fillestar dhe pritjet për sukses në Botëror.
Vendime të diskutueshme
Ai u kritikua për deklarata publike ndaj lojtarëve, ndryshime të shpeshta taktike dhe vendime të diskutueshme si rikthimi i Manuel Neuer nga pensionimi dhe lëvizjet e vazhdueshme të Joshua Kimmich mes roleve të ndryshme, të cilat nuk sollën stabilitet.
Dështim i plotë
Fushata e Gjermanisë u konsiderua dështim i plotë: mungesë kreativiteti, probleme në mbrojtje dhe paraqitje të dobëta ndaj kundërshtarëve mesatarë si Paraguaji, Ekuadori dhe Bregu i Fildishtë. Performanca u vlerësua edhe më e dobët se në 2022.
“Duhet të ketë ndryshime”
Kritikat u shtuan edhe nga figura si Jurgen Klopp, i cili theksoi mungesën e ideve në sulm dhe nevojën urgjente për ndryshime strukturore dhe taktike. Ai nënvizoi se Gjermania nuk reagoi në momentet vendimtare.
Emërim që sjell eufori
Jurgen Klopp shihet si kandidati ideal për të marrë drejtimin e kombëtares dhe për të sjellë një epokë të re suksesi. Megjithatë, ai nuk ka pranuar asgjë, duke thënë se është i fokusuar në punën e tij aktuale dhe nuk po mendon për këtë moment.
Në fund, pavarësisht mbështetjes publike, presioni rritet që DFB të veprojë shpejt dhe të marrë vendime të guximshme për të ardhmen e ekipit./Telegrafi/