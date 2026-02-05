Pamje nga aeroplanmbajtësja amerikane në Lindjen e Mesme - shumë aeroplanë të gatshëm për aksion
Grupi i aeroplanëve luftarakë të USS Abraham Lincoln po operon aktualisht afër Iranit, në një përpjekje të Shteteve të Bashkuara për të ruajtur sigurinë rajonale dhe për të monitoruar aktivitetet e mundshme të Teheranit.
CENTCOM publikoi pamje nga kuverta e fluturimit, duke treguar një ditë rutinë për ekuipazhin e anijes.
Situata midis SHBA-së dhe Iranit ka qenë e tensionuar në javët e fundit, raportojnë mediat.
Shtetet e Bashkuara kanë rritur praninë e tyre ushtarake në Lindjen e Mesme, duke përfshirë shkatërrues, aeroplanë luftarakë dhe dronë, si një shfaqje force për aleatët dhe për ruajtjen e lundrimit të sigurt ndërkombëtar.
Incidentet e fundit përfshijnë shkatërrimin e një droni iranian nga një aeroplan F‑35 i USS Abraham Lincoln, pasi droni u afrua në mënyrë të paautorizuar ndaj anijes.
Ndërkohë, forcat iraniane të Gardës Revolucionare kishin kërcënuar një anije tregtare me flamur amerikan në Gjirin e Hormuzit, por situata u qetësua falë ndërhyrjes së forcave amerikane.
Ndryshe, nesër pritet të zhvillohen takime mes zyrtarëve amerikanë dhe iranianë. /Telegrafi/