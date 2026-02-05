Irani dhe SHBA-të do të zhvillojnë bisedime të premten në Oman, thotë ministri i Jashtëm iranian
Irani dhe Shtetet e Bashkuara do të zhvillojnë bisedime bërthamore të premten në Oman, tha Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi të mërkurën vonë, ndërsa tensionet midis vendeve mbeten të larta pas shtypjes së përgjakshme të protestave mbarëkombëtare nga Teherani muajin e kaluar.
Njoftimi nga Araghchi të mërkurën erdhi pas orësh të tëra indikacionesh, se bisedimet e pritura po lëkundeshin dhe disa raportimesh mediatike se ato ishin anuluar për shkak të ndryshimeve në formatin dhe përmbajtjen e bisedimeve.
Bisedimet pritej më parë të mbaheshin në Turqi, fqinjin e Iranit, i cili kishte punuar për të sjellë SHBA-në dhe Iranin në tryezën e negociatave gjatë javës së kaluar.
"Jam mirënjohës ndaj vëllezërve tanë omanë që bënë të gjitha rregullimet e nevojshme", shkroi Araghchi në X të mërkurën në mbrëmje, transmeton Telegrafi.
Zgjerimi në dukje për bisedime vjen gjithashtu pas incidentit më të fundit që i ngjan një konflikti ushtarak midis dy palëve pasi një aeroplan luftarak i Marinës Amerikane të martën rrëzoi një dron iranian që iu afrua një aeroplanmbajtëse amerikane.
Anije të shpejta iraniane nga Garda e saj paraushtarake Revolucionare u përpoqën gjithashtu të ndalonin një anije me flamur amerikan në Ngushticën e Hormuzit, grykëderdhjen e ngushtë të Gjirit Persik, tha Marina.
Irani, shefat ushtarakë të të cilit vizituan një bazë raketash të mërkurën në një përpjekje për të theksuar gatishmërinë e tij pas një lufte 12-ditore me Izraelin në qershor që shkatërroi mbrojtjen e tij ajrore, nuk e pranoi menjëherë incidentin e së martës, i cili i tensionoi, por me sa duket nuk i prishi shpresat për bisedime me SHBA-në.
Të mërkurën, një zyrtar rajonal tha se Irani po kërkonte një lloj takimi "të ndryshëm" nga ai që ishte propozuar nga Turqia, një takim i përqendruar ekskluzivisht në çështjen e programit bërthamor të Iranit, me pjesëmarrje të kufizuar në Iran dhe Shtetet e Bashkuara.
Sipas disa raporteve që citojnë një zyrtar të paidentifikuar të Shtëpisë së Bardhë, administrata Trump ka konfirmuar se Shtetet e Bashkuara do të marrin pjesë në negociata të nivelit të lartë me Iranin në Oman në vend të Turqisë siç ishte planifikuar fillimisht.
U raportua se disa udhëheqës arabë dhe myslimanë i kërkuan administratës Trump të mërkurën të mos tërhiqej nga bisedimet, edhe pse zyrtarët iranianë ushtruan presion për të ngushtuar fushën e bisedimeve dhe për të ndryshuar vendin e negociatave. /Telegrafi/