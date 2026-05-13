PSG po përgatit 'bombën' e verës,150 milionë euro për një top sulmues
Ekipi i Paris Saint Germain është padyshim më i miri në Evropë vitin e kaluar, pasi është kampioni aktual i Evropës dhe pjesëmarrës në finalen e Ligës së Kampionëve në sezonin aktual, dhe në sezonin e ardhshëm Saints mund të kenë një ekip edhe më të fortë.
Siç raportohet nga gazetari argjentinas Gaston Edul, gjatë afatit kalimtar të verës, PSG planifikon të bëjë të gjitha përpjekjet e mundshme për të sjellë Julian Alvarez (26) në radhët e tyre.
Alvarez, është futbollisti më i mirë i Atleticos në sezonin aktual, dhe PSG përgatiti një shumë të pabesueshme prej 150 milionë eurosh për ta sjellë atë, të cilat duhet të jenë të mjaftueshme që Jorgandžije të pranojë ta shesë atë.
PSG e donte Alvarezin kur ai luante për Manchester Cityn, por dështoi ta nënshkruante atë atëherë, dhe tani ata duan të shfrytëzojnë një shans të dytë.
Megjithatë, avantazhi i Atleticos është se kontrata e Alvarez është e vlefshme për katër vjet të tjera, kështu që ata mund të jenë mjaft të qetë në klub, por është e qartë se dëshira e mundshme e argjentinasit për t'u larguar do të ndryshonte gjithçka.
Këtë sezon, Alvarez shënoi 20 gola dhe regjistroi nëntë asiste në 49 ndeshje./Telegrafi/