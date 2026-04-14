PSG nënshtron Liverpoolin edhe në Anfield, kalon në gjysmëfinale
Paris Saint-Germain ka siguruar kualifikimin në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve, duke e mposhtur Liverpoolin edhe në “Anfield”. Skuadra e Luis Enriques fitoi 2-0 në ndeshjen e kthimit, ndërsa e mbylli përballjen me rezultat të përgjithshëm 4-0, duke kaluar tutje në mënyrë bindëse.
Ndeshja nisi me kujdes nga të dyja ekipet, por Liverpooli mori goditje të hershme kur sulmuesi Hugo Ekitike u detyrua të largohej i dëmtuar në minutën e 31-të, duke u zëvendësuar nga Mohamed Salah.
“Reds” patën disa raste të mira, me Milos Kerkez që u ndal nga Matvey Safonov në minutën e 31-të, ndërsa në pjesën e dytë portieri i PSG-së u dallua edhe ndaj Cody Gakpos dhe Rio Ngumohas, duke ruajtur portën e paprekur.
Liverpooli kërkoi edhe një penallti në minutën e 65-të pas një ndërhyrjeje të Willian Pachos, por pas rishikimit në VAR, gjyqtari Maurizio Mariani e anuloi vendimin dhe lejoi vazhdimin e lojës.
Momenti vendimtar i takimit erdhi në minutën e 72-të, kur Khvicha Kvaratskhelia shërbeu në kufi të zonës për Ousmane Dembelen, i cili goditi saktë dhe e dërgoi topin në këndin e poshtëm të majtë për 0-1.
Në minutat shtesë, PSG e vulosi fitoren: në 90+1’, Dembele tregoi sërish qetësi dhe realizoi edhe golin e dytë për 0-2, duke kompletuar dopietën dhe duke mbyllur përfundimisht çdo dilemë.
Me këtë fitore, PSG siguron një vend në gjysmëfinale, ndërsa Liverpooli e mbyll aventurën evropiane. /Telegrafi/