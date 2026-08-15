PSG i dërgoi avionin privat, por transferimi i portierit japonez u anulua papritur – ja çfarë ndodhi
Paris Saint-Germaini ka anuluar transferimin e Zion Suzukit nga Parma, pavarësisht se klubet kishin arritur një marrëveshje verbale pas disa ditësh negociatash.
Sipas gazetarit Fabrice Hawkins, marrëveshja kishte një vlerë totale prej rreth 35 milionë eurosh, ndërsa gjithçka dukej se po shkonte drejt finalizimit.
PSG kishte shkuar aq larg sa që të shtunën kishte dërguar edhe një avion privat në Parma, me qëllim që portieri japonez të udhëtonte drejt Parisit për t’iu nënshtruar testeve mjekësore.
Megjithatë, transferimi dështoi papritur për shkak të problemeve që lidhen me kampin e lojtarit.
🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain sources confirm deal OFF for Zion Suzuki.
Verbal agreement done for five days, €35m package, private flight sent today to Parma for medical in Paris but deal called OFF.
↪️ Issues with player’s camp and commissions, confirms @FabriceHawkins. pic.twitter.com/iXY6ZBCXvZ
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2026
Në veçanti, kërkesat për komisione nga përfaqësuesit e Suzukit u konsideruan tepër të larta nga drejtuesit e PSG-së.
Dy klubet madje kishin filluar shkëmbimin e dokumenteve për transferimin, por në fund negociatat morën një kthesë të papritur dhe marrëveshja u anulua.
Suzuki, 23-vjeçar, iu bashkua Parmës nga Sint-Truiden në vitin 2024 dhe gjatë kësaj periudhe është konsoliduar si portieri i parë i Kombëtares së Japonisë.
PSG kishte planifikuar ta transferonte Suzukin këtë verë dhe më pas ta huazonte për sezonin e ardhshëm, në mënyrë që portieri të vazhdonte zhvillimin e tij./Telegrafi/