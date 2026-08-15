E pabesueshme çfarë ndodhi në ‘Stamford Bridge’ kur Enzo Fernandez hyri në fushë
Morgan Rogers e shënoi golin e tij të parë me fanellën e Chelseat para tifozëve në “Stamford Bridge”, teksa skuadra e Xabi Alonsos e mbylli fazën parasezonale me një fitore 3-1 ndaj Real Sociedadit. Megjithatë, vëmendjen kryesore gjatë ndeshjes e mori Enzo Fernandez.
Fernandezit, i cili kishte marrë pushim të zgjatur pas angazhimeve me Kombëtaren në Kupën e Botës, iu bashkua Chelseat në stërvitje në fillim të kësaj jave, në një kohë kur po qarkullonin raportime të shumta se ai mund të transferohet te Manchester City dhe të ribashkohet me ish-trajnerin e tij, Enzo Marescan.
Pavarësisht se Chelsea i kishte vendosur Manchester Cityt një afat deri në orën 17:00 të së premtes, 14 gusht, për të paguar çmimin e kërkuar prej 139.5 milionë eurosh, mesfushori argjentinas vazhdon të jetë pjesë e planeve të Alonsos.
Të shtunën, më 15 gusht, Fernandez u aktivizua në pjesën e dytë, por hyrja e tij në fushë shkaktoi reagime të përziera në “Stamford Bridge”.
Mixed reaction for Enzo Fernandez as he comes on.
Loud boos followed by ‘Ohhh Enzo Fernandez’ chants.
Comes on and takes the captains armband as Reece James is substituted. pic.twitter.com/ickcfWxFWp
— ChelsTransfer (@ChelsTransfer) August 15, 2026
Një pjesë e tifozëve u ngritën në këmbë dhe e duartrokitën, ndërsa të tjerë e pritën rikthimin e tij me fishkëllima dhe vërshëllima.
Një llogari e tifozëve të Chelseat në X pretendoi madje se disa përkrahës nisën të debatonin mes vete në tribuna për mënyrën se si duhej të reagonin ndaj Fernandezit.
“Është e pabesueshme këtu në Stamford Bridge. Enzo vërshëllehet kur e prek topin dhe më pas dëgjohet ‘Ohhh Enzo Fernandez'. Disa njerëz po debatojnë mes vete në tribuna për atë që duhet të ndodhë”, shkroi tifozi.
Fernandez booed by large sections of the fans at Stamford Bridge but others chanting his name. A polarising figure. He takes the armband from Reece James. pic.twitter.com/6T9D2bc4V7
— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) August 15, 2026
Pavarësisht se Fernandez e mori pjesën më të madhe të vëmendjes, Morgan Rogers nuk vonoi të linte gjurmën e tij. Vetëm dhjetë minuta pas debutimit të tij të parë me Chelsean, pas transferimit prej 136 milionë eurosh nga Aston Villa, ai shënoi golin e parë për klubin e ri.
Jon Mikel Aramburu barazoi rezultatin në minutën e 45-të, ndërsa Joao Pedro shënoi dy herë në pjesën e dytë për t’i siguruar Chelseat fitoren 3-1.
Chelsea do ta nisë sezonin e ri në Ligwn Premier më 24 gusht, në transfertë ndaj Fulhamit./Telegrafi/