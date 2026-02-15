Pse vetura sportive elektrike e Porsche mund të ‘vdekur’ në mbërritje
Nëse thashethemet janë të vërteta, flirti i gjatë i Porsche-s "do të jenë, nuk do të jenë" me makinat sportive elektrike mund të jetë duke marrë fund.
Thashethemet në rrugë thonë se projektet 718 Cayman dhe Boxster EV janë në prag të mbylljes, transmeton Telegrafi.
Nëse është kështu, këto janë shumë para të humbura. Por për fansat e flaktë të Porsche-s, kjo mund të ofrojë njëfarë lehtësimi.
Ndërtimi i një makine sportive elektrike që i përmbush standardet e famshme të Porsche-s, rezulton të jetë shumë më i vështirë nga sa parashikoi fillimisht prodhuesi i automjeteve.
Kombinoni këtë me një rënie të parashikuar nga viti në vit në shitjet e automjeteve elektrike për vitin 2025, dhe Porsche po bashkohet me shumë prodhues të tjerë të automjeteve në ndryshimin e fokusit të saj.
Makinat elektrike ende po shiten, por tregu për një makinë sportive të vërtetë elektrike është i vogël dhe i veçantë. Ndërkohë, Porsche ka nevojë për vrull në frontin e shitjeve.
Pavarësisht një viti rekord në SHBA, shitjet globale ranë me 10 përqind krahasuar me vitin 2024. Një makinë sportive elektrike e shtrenjtë nuk është zgjidhja për problemet e shitjeve të kompanisë.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë që Porsche po i braktis plotësisht automjetet elektrike. Në Evropë, një në çdo tre Porsche të shitura në vitin 2025 ishte elektrike.
Modelet hibride plug-in dhe modelet plotësisht elektrike mbeten të njohura, duke përbërë gati 58 përqind të shitjeve evropiane.
Porsche 718 është një makinë sportive legjendare në vetvete. Ndërsa 911 shpesh tërheq vëmendjen - dhe me të drejtë - është 718 që ofron përvojën më të pastër të një makine sportive.
Kushdo që ka kaluar kohë pas timonit të një 718 GTS 4.0 e di se sa afër përsosmërisë është në të vërtetë.
Ajo që e bën një makinë si 718 të veçantë është mënyra se si komunikon me shoferin. Shpërndarja e peshës, reagimi i drejtimit, akordimi i pezullimit dhe performanca e frenimit punojnë së bashku për të krijuar një përvojë drejtimi analoge.
Dhe fjala kyçe këtu është analoge. Teknologjia moderne mund të simulojë shumë aspekte të kësaj ndjesie, por entuziastët e vërtetë janë në gjendje të dallojnë shkurtesat digjitale ose ndjesitë e rreme në një çast.
Nëse Porsche do të lansonte një 718 elektrike dhe do të përpiqej ta shiste atë me nota të simuluara shkarkimi, ndërrime të rreme marshësh ose truke të tjera elektrike, fansat ka të ngjarë ta shkatërronin atë.
Të bësh një makinë të mirë sportive elektrike nuk është e pamundur. Qendra e ulët e gravitetit dhe çift rrotullues i menjëhershëm që ofrojnë makinat elektrike mund ta bëjnë ngarjen emocionuese.
Ndërsa pesha e baterisë bie dhe performanca rritet, makinat sportive elektrike bëhen më të realizueshme. Teknologjia Steer-by-wire mund t'u lejojë inxhinierëve të imitojnë ndjesinë e makinave sportive klasike.
Por në fund të ditës, "ndjesia" shpesh duhet të programohet. Për ata që ndjekin emocione të vërteta analoge, ky është një problem. Një Porsche Cayman EV, pavarësisht se sa i përparuar është, do të kishte vështirësi të ofronte të njëjtën magji.
Porsche e di këtë. Kompania beson se mund të krijojë një makinë të shkëlqyer sportive elektrike - por ta bësh siç duhet është jashtëzakonisht e vështirë dhe gjithnjë e më e kushtueshme.
Ndërkohë, zgjidhja më e thjeshtë dhe më ekonomike është përmirësimi i Cayman dhe Boxster ekzistues: modifikimi i shasisë dhe i brendësisë, rifreskimi i stilit dhe vazhdimi i një motori konvencional me benzinë - ose ndoshta një sistemi hibrid i fuqisë, si konfigurimi GTS, si një urë lidhëse për një automjet elektrik të ardhshëm. /Telegrafi/