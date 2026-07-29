Pse po vonohet transferimi i Diomandes te Real Madridi? Fabrizio Romano zbulon arsyen e vërtetë
Real Madridi është shumë pranë finalizimit të një tjetër transferimi të madh. Yan Diomande pritet të bëhet përforcimi i radhës i “Los Blancos”, me marrëveshjen që tashmë ka hyrë në fazën përfundimtare, por zyrtarizimi po pret vetëm një lëvizje nga Leipzig.
Sipas Fabrizio Romanos, transferimi zyrtar i Yan Diomande te Real Madridi është vetëm përkohësisht i vonuar, pasi RB Leipzig aktualisht është në kërkim të një zëvendësuesi të menjëhershëm për lojtarin.
Klubi gjerman preferon që ta finalizojë dhe ta konfirmojë zyrtarisht shitjen e bujshme të Diomandes vetëm pasi të sigurojë një futbollist tjetër që do ta mbushë boshllëkun e krijuar në skuadër.
Romano ka riafirmuar se marrëveshja e plotë mes dy klubeve elitare është tashmë e mbyllur, që do të thotë se negociatat aktuale nuk paraqesin ndonjë pengesë reale dhe përfundimi i transferimit pritet shumë shpejt.
🚨 @FabrizioRomano: "I'm getting a lot of questions asking why isn't Yan Diomande's move to Real Madrid official yet.
There is a sense from those close to the deal, that maybe RB Leipzig want to SIGN A REPLACEMENT before officially announcing the deal for Yan Diomandé.
The deal… pic.twitter.com/jWECZa3DV6
— Madrid Zone (@theMadridZone) July 28, 2026
PSG-ja më herët kryesonte garën për transferimin e mbrojtësit, por Real Madridi ndërhyri në mënyrë dramatike, duke bërë që klubi francez të publikonte një deklaratë zyrtare ku tërhiqej plotësisht nga interesimi.
Me PSG-në tashmë jashtë garës, Real Madridi pritet ta zyrtarizojë shpejt afrimin e Diomandes, përpara se të përqendrojë të gjithë vëmendjen te tentativa për transferimin e mesfushorit spanjoll Rodri./Telegrafi/