Pse nuk mund ta shohim më një film pa e kontrolluar telefonin?
Filmi ka vetëm pak minuta që ka filluar dhe ti e kap veten duke lëvizur nëpër Instagram. Në vend që të ndjekësh ngjarjen, i përgjigjesh një mesazhi ose shikon edhe një video të fundit në TikTok. Më vonë, filmi të duket i mërzitshëm ose konfuz.
Por a ishte vërtet i dobët, apo thjesht jemi mësuar të kërkojmë vazhdimisht diçka të re?
Zgjatja e dorës drejt telefonit shpesh ndodh automatikisht
Fakti që e kontrollojmë telefonin gjatë një filmi nuk do të thotë gjithmonë se problemi është te filmi. Telefoni na shoqëron gjatë gjithë ditës. Lexojmë mesazhe, kalojmë nga një aplikacion te tjetri dhe brenda pak sekondash marrim përmbajtje të reja. Me kalimin e kohës, ky veprim kthehet në zakon. Dora shkon te telefoni para se ta kuptojmë se çfarë po bëjmë.
Kjo vërehet sidomos gjatë skenave më të qeta. TikTok, Reels dhe Shorts na sjellin vazhdimisht pamje, zëra dhe tema të reja. Një film, në anën tjetër, ka nevojë për kohë që të prezantojë personazhet dhe ta ndërtojë tensionin.
Kur për disa minuta nuk ndodh diçka e madhe, kërkojmë shpejt një stimul tjetër. Edhe një bisedë normale mes personazheve mund të na duket e ngadaltë, edhe pse mund të jetë e rëndësishme për historinë.
Në shtëpi filmi kthehet lehtë në sfond
Shikimi i filmave nuk ka qenë kurrë më komod se sot. Rehatohemi në divan dhe hapim Netflix-in. Filmin e zgjedhur mund ta ndalojmë, ta kthejmë mbrapsht ose ta shikojmë më vonë. Pikërisht kjo e bën të lehtë të bëjmë gjëra të tjera paralelisht. Mund të hamë, t’i përgjigjemi një mesazhi ose të kalojmë kohë në rrjete sociale. Filmi vazhdon, por merr vetëm një pjesë të vëmendjes sonë.
Kështu humbasim detaje dhe lidhje të rëndësishme, ndërsa në fund historia na duket e pakuptueshme ose e mërzitshme.
Pse kjo ndodh më rrallë në kinema?
Në kinema situata është ndryshe. Ekrani i madh ta mbush gjithë fushën e shikimit, zëri vjen nga të gjitha anët dhe salla është pothuajse plotësisht e errët. Edhe prania e njerëzve të tjerë na pengon ta nxjerrim vazhdimisht telefonin dhe ta ndriçojmë sallën.
Nuk ka buton për ta ndalur filmin dhe nuk ka ndonjë aktivitet tjetër paralel. Për rreth dy orë, vëmendja mbetet vetëm te filmi. Kjo është një nga arsyet pse disa filma duken shumë më të fuqishëm në kinema. Tensioni ndërtohet pa ndërprerje, pamjet e mëdha kanë më shumë ndikim dhe detajet e vogla nuk humbasin aq lehtë.
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Si të përqendrohesh më mirë kur shikon një film në shtëpi
Zgjidhja më e thjeshtë është ta lësh telefonin larg. Edhe vetëm fakti që ekrani është para syve mund të të shtyjë të kontrollosh një mesazh. Ndihmon edhe aktivizimi i funksionit “Mos shqetëso” (Do Not Disturb). Përveç kësaj, është mirë që filmin ta zgjedhësh paraprakisht. Kush kalon njëzet minuta duke kërkuar nëpër platforma të ndryshme, shpesh e nis filmin me padurim. Më e rëndësishmja është që filmi të trajtohet si aktiviteti kryesor dhe jo si sfond për gjithçka tjetër.
Jo çdo film i ri është i mirë. Megjithatë, shumë historive nuk u japim më as një mundësi të drejtë. Në kinema përqendrimi i plotë vjen pothuajse vetvetiu. Në shtëpi fillon duke e lënë telefonin mënjanë për dy orë.