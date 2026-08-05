Princesha Eugenie sjell në jetë fëmijën e tretë
Familja mbretërore britanike është zgjeruar me një anëtare të re.
Princesha Eugenie ka sjellë në jetë fëmijën e saj të tretë, një vajzë, në një spital në Lisbonë.
Foshnja lindi të hënën në orën 18:20 sipas kohës britanike dhe peshonte rreth 2.970 gramë në lindje.
Princesha Eugenie dhe bashkëshorti i saj Jack Brooksbank e konfirmuan lajmin dhe u shprehën të lumtur për ardhjen e vajzës së tyre, ndërsa emri nuk është bërë publik.
Pallati Buckingham njoftoi se mbreti Charles, mbretëresha Camilla dhe anëtarët e tjerë të familjes mbretërore e pritën me gëzim lajmin.
Çifti tashmë kanë dy djem: August Philip Hawke Brooksbank, i lindur në vitin 2021, dhe Ernest George Ronnie Brooksbank, i lindur në vitin 2023.
Vajza e porsalindur nuk do të ketë titullin “Lartësia e Saj Mbretërore” dhe aktualisht renditet e 15-ta në linjën e trashëgimisë së fronit britanik.
Lindja e saj e ka zhvendosur një vend më poshtë princin Edward, dukën e Edinburgut.
Eugenie dhe Jack Brooksbank u martuan në tetor të vitit 2018 dhe jetojnë mes Portugalisë dhe Londrës. /Telegrafi/