Pse evropianët po zgjedhin marrjen me qira para blerjes së shtëpisë?
Nuk është sekret që këto ditë është e vështirë të hysh në tregun e pasurive të patundshme në Evropë.
Megjithatë, çmimet e larta të shtëpive nuk janë e vetmja arsye pse gjithnjë e më shumë njerëz po zgjedhin të jetojnë me qira. Europe in Motion hedh një vështrim mbi raportin më të fundit për Tendencat e Banesave në Evropë.
Dikur, të bëheshe pronar shtëpie konsiderohej një arritje madhore për çdo të rritur me punë dhe të ardhura të qëndrueshme. Sot, kjo ide po ndryshon gradualisht. Rritja e çmimeve të pronave dhe e kostove të energjisë, pasiguria në tregun e punës dhe dëshira për më shumë liri lëvizjeje po ndikojnë ndjeshëm në mënyrën si evropianët e shohin pronësinë.
Sipas raportit vjetor për Tendencat e Banesave në Evropë, të publikuar nga agjencia e pasurive të patundshme Re/Max Europe, normat e pronësisë së shtëpive kanë rënë në pothuajse gjysmën e vendeve të analizuara, raporton euronews.
Numri i personave që zotërojnë shtëpinë e tyre ka rënë me 2 për qind në Mbretërinë e Bashkuar, Francë, Gjermani, Rumani dhe Republikën Çeke; me 3 për qind në Kroaci dhe Hungari; me 1 për qind në Greqi; ndërsa rënia më e theksuar është regjistruar në Turqi, me plot 9 për qind.
Nëse kjo prirje do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme mbetet për t’u parë. Megjithatë, në disa vende marrja me qira është tashmë një praktikë e konsoliduar prej kohësh, veçanërisht në zemrën gjermanishtfolëse të Evropës.
Në Austri (48 për qind), Zvicër (62 për qind) dhe Gjermani (63 për qind), shumica e popullsisë nuk janë pronarë të banesave ku jetojnë, duke treguar se qiraja është një zgjedhje e zakonshme dhe e pranueshme për një pjesë të madhe të shoqërisë, transmeton Telegrafi.
Një përqindje e konsiderueshme e popullsisë që jeton me qira gjendet edhe në Spanjë (25 për qind), Francë (36 për qind) dhe në Mbretërinë e Bashkuar (27 për qind).
Edhe pse barrierat financiare mund të duken si arsyeja kryesore që i pengon njerëzit të bëhen pronarë të shtëpisë së tyre, në realitet ato janë vetëm një nga disa faktorë ndikues.
Të dhënat tregojnë për një ndryshim më të gjerë shoqëror — një transformim që po formësohet jo vetëm nga kushtet ekonomike, por edhe nga stili i jetesës, lëvizshmëria më e madhe dhe pritshmëritë që po evoluojnë me kohën.
Çfarë i pengon njerëzit të futen në tregun e pasurive të patundshme?
Së pari, 53 për qind e atyre që nuk planifikojnë të blejnë shtëpi shprehen se arsyeja kryesore është se janë të kënaqur me situatën e tyre aktuale, sipas Re/Max.
Arsyeja e dytë duket të jetë më shumë psikologjike sesa praktike: 21 për qind e të anketuarve që nuk planifikojnë të blejnë thonë se nuk duan të përballen me “përgjegjësitë e vazhdueshme që sjell pronësia e një pasurie”.
Ndërsa arsyeja e tretë lidhet drejtpërdrejt me aspektin financiar — çmimet dhe kostot e larta fillestare (19 për qind), përfshirë taksat e regjistrimit dhe taksat mbi pasurinë. Në vende si Mbretëria e Bashkuar, Belgjika dhe Spanja, këto kosto variojnë nga 6 për qind deri në mbi 8 për qind të vlerës së shtëpisë.
Sa kohë i duhet dikujt për të kursyer për një depozitë në Evropë?
Natyrisht, një pengesë e madhe mbetet edhe depozita fillestare: në Evropë duhen mesatarisht 7.3 vjet për ta kursyer atë, sipas raportit, ndërsa në vende si Gjermania kjo periudhë mund të zgjasë deri në një dekadë të plotë.
Për këtë arsye, shumë evropianë i drejtohen asaj që shpesh quhet “Banka e Nënës dhe Babait” për t’i ndihmuar të hyjnë në tregun e pasurive të patundshme.
Sipas të dhënave, më shumë se një e katërta e evropianëve (26 për qind) e kanë financuar blerjen e shtëpisë së tyre të parë me një dhuratë në para nga familja. Kjo përqindje rritet në 38 për qind në Greqi dhe në 36 për qind në Lituani. Në të kundërt, në Finlandë dhe Holandë vetëm 12 për qind e blerësve kanë përfituar nga një mbështetje e tillë.
Në Spanjë, Itali, Francë, Gjermani dhe Mbretërinë e Bashkuar, varësia nga ndihma familjare është më pranë mesatares evropiane, duke u luhatur nga 20 për qind deri në 26 për qind.
Fleksibiliteti mbi gjithçka – “nomadët” e Evropës po shmangin tregun e pasurive
Pavarësisht sfidave financiare, në shumë raste marrja me qira është një zgjedhje e vetëdijshme, e ndikuar kryesisht nga stili i jetesës.
Rreth 16 për qind e atyre që preferojnë qiranë në vend të blerjes së një shtëpie thonë se e bëjnë këtë për të pasur lirinë të lëvizin kurdo dhe kudo që dëshirojnë.
Kjo përqindje rritet ndjeshëm në Maltë, ku arrin në 50 për qind — një reflektim i pranisë së lartë të banorëve të huaj — si dhe në Finlandë, ku shkon në 33 për qind.
Milennialët shfaqen si gjenerata më “nomade”, me 22 për qind që përmendin lëvizshmërinë si një nga arsyet kryesore për të jetuar me qira. Kjo është dukshëm më e lartë krahasuar me Gen Z, ku vetëm 11 për qind e rendisin lirinë e lëvizjes si faktor vendimtar.
Sa i përket destinacioneve të preferuara për evropianët që zgjedhin të lëvizin, Spanja dhe Gjermania kryesojnë me nga 22 për qind, të ndjekura nga Italia (15 për qind), Zvicra (13 për qind) dhe Mbretëria e Bashkuar, e cila renditet në të njëjtin nivel me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me nga 11 për qind secila.
A është dëshira për të blerë më e madhe në qytete apo në qytete të vogla?
Së fundi, të dhënat tregojnë se banorët e qyteteve të vogla janë më pak të motivuar për të blerë një shtëpi.
Rreth 17 për qind e atyre që jetojnë në qytete me më pak se 10 mijë banorë thonë se nuk janë të interesuar për pronësi - një përqindje më e lartë krahasuar me banorët e qyteteve të mëdha (12 për qind) dhe ata që jetojnë në ferma familjare (14 për qind).
Nga banorët e qyteteve që nuk planifikojnë të blejnë, 49 për qind shprehen se janë të kënaqur me stilin e tyre aktual të jetesës. Kjo është pak më e ulët se përqindja e banorëve të zonave rurale, ku 52 për qind thonë se ndihen të kënaqur me situatën e tyre.
Sipas raportit, “banorët e zonave rurale janë gjithashtu më të prirur të vlerësojnë fleksibilitetin që ofron marrja me qira (15 për qind), krahasuar me ata që jetojnë në qytete të mëdha (10 për qind), duke sugjeruar se në zonat më pak urbane, zgjedhjet e stilit të jetesës - dhe jo vetëm pengesat financiare - mund të luajnë një rol më të madh në formësimin e qëndrimeve ndaj banesës”. /Telegrafi/