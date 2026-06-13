Pse “ekipi perfekt” i Spanjës do të pësoj kolaps në Kupën e Botës 2026?
Spanja duket si favoritja përfundimtare për Kupën e Botës 2026, por mos e lini që entuziazmi t'ju mashtrojë. Sigurisht, ata fituan Euro 2024 dhe Ligën e Kombeve. Ata janë në krye të parashikimeve për të fituar të gjithë turneun në Amerikën e Veriut. Ata gjithashtu i kaluan kualifikueset pa asnjë problem, gjë që vetëm sa i bëri masat të besonin më shumë tek ata.
Por, çfarë fshihet në të vërtetë pas kësaj performance të përsosur? Për fillestarët, ata patën një grup kualifikues çuditërisht të lehtë. Ata grumbulluan pikë kundër kundërshtarëve të dobët dhe nuk iu desh kurrë të përballonin një provë të vështirë në fushë.
Nëse analizon taktikat e Luis de la Fuentes, shikon dëmin fizik ndaj lojtarëve kyç dhe kontrollon thellësinë reale të stolit të tyre, e vërteta del në pah. Ky dominim spanjoll është thjesht një iluzion i sajuar mirë.
Duhet të ndalojmë së pretenduari se ‘La Roja’ është e pamposhtur. Sapo ky "ekip perfekt" të përballet me presion të vërtetë në fazat eliminatore të Kupës së Botës, është e garantuar që do të shkatërrohet dhe do të eliminohet herët.
E vërteta rreth kualifikimeve të lehta të Spanjës
Nga jashtë, rruga e Spanjës drejt Kupës së Botës 2026 dukej si një seancë e lehtë stërvitore. Ata fituan Grupin E pa u lodhur aspak kundër Turqisë, Gjeorgjisë dhe Bullgarisë. Shifrat duken perfekte. Pesë fitore, një barazim dhe asnjë humbje. Ata shënuan 21 gola dhe pranuan vetëm dy. Kjo diferencë prej +19 golash i bën ata të duken plotësisht të pandalshëm.
Por nëse shikoni se si u luajtën ato ndeshje, do të shihni një realitet tjetër. Spanja ka probleme të vërteta mbrojtëse. Ata u fshehën thjesht sepse grupi i tyre ishte vërtet i dobët.
Kundërshtarët e tyre nuk kishin aftësinë për të ndëshkuar Spanjën kur ajo bënte gabime. Mendojeni sikur të luani FIFA kundër një fillestari total. Mund të lini hapësira të mëdha bosh në mbrojtjen tuaj, por lojtari tjetër thjesht nuk di si të kundërsulmojë dhe të shënojë.
Barazimi 2-2 kundër Turqisë në Sevilje ishte një shenjë paralajmëruese e madhe. Shumica e njerëzve e injoruan atë sepse Spanja ishte kualifikuar tashmë, por kjo tregoi të meta të vërteta në lojën e tyre.
Turqia në fakt i shtyu fort në mesfushë. Ata filluan të luanin me pasime drejt e në hapësirat boshe pas mbrojtësve sulmues të Spanjës. Papritmas, sistemi perfekt spanjoll u shemb. Golat e Deniz Gul dhe Salih Ozcan rezultuan një e metë e madhe. Qendërmbrojtësit e Spanjës kanë shumë vështirësi kur ekipet luajnë me topa të shpejtë dhe të drejtpërdrejtë mbi portë.
Dhe trajneri, Luis de la Fuente, nuk kishte asnjë plan rezervë. Ai refuzoi të ndryshonte taktikat e tij gjatë ndeshjes. Ai vazhdoi ta shtynte mbrojtjen e tij lart në fushë, edhe kur Turqia vazhdonte të gjente hapësirë të lirë për të nisur sulme të shpejta.
Kjo vërteton se shifrat e shkëlqyera mbrojtëse të Spanjës janë thjesht rezultat i lojës ndaj ekipeve të dobëta. Të përballesh me sukses në këto kualifikuese të lehta nuk i përgatiti ata për provën e vërtetë. Kur më në fund të luajnë kundër ekipeve të elitës që dinë të mposhtin një presion të lartë, do të jenë në telashe të mëdha.
Problemi i vërtetë me mesfushën e Spanjës
Të gjithë flasin për Spanjën që ka mesfushën më të mirë në botë, ndoshta menjëherë pas Portugalisë. Ne i mendojmë ata si standardin absolut për kontrollin e topit dhe kreativitetin.
Emra si Rodri, Pedri dhe Gavi zakonisht i trembin kundërshtarët. Por në Kupën e Botës 2026, kjo mesfushë do të jetë në fakt dobësia e tyre më e madhe. I gjithë sistemi spanjoll mbështetet te djemtë, trupat e të cilëve po shkatërrohen pak para turneut.
Trajneri Luis de la Fuente ndërton taktikat e tij rreth një mesfushori mbrojtës elitar. Këtij lojtari i duhet të kontrollojë ritmin e lojës dhe të veprojë si mburojë. Ata qëndrojnë prapa dhe mbrojnë mbrojtjen, ndërsa pjesa tjetër e ekipit shtyhet përpara për të sulmuar.
Rodri zakonisht është perfekt për këtë punë. Por këputja e ligamentit të kryqëzuar anterior në shtator të vitit 2024 e ndryshoi atë përgjithmonë.
Ai përfundoi vetëm dy herë nga 90 minuta të plota kohët e fundit, dhe koha e tij e lojës është shumë e kontrolluar. Pep Guardiola madje i paralajmëroi të gjithë për këtë. Pep tha se ndërsa Rodri do të jetë gati për Kupën e Botës, viti që i paraprin asaj ka të bëjë vetëm me mbijetesën dhe përballjen me një trup në ndryshim.
Edhe pse Rodri u rikthye për Manchester Cityn në pranverën e vitit 2025, rikuperimi nga një këputje e ligamentit të kryqëzuar anterior kërkon më shumë sesa thjesht shërimin e ligamentit. Gjatë gjithë sezonit 2025/26, ai u përball me dëmtime muskulore, probleme me ijët dhe dhimbje kronike të gjurit.
Pa një Rodri plotësisht të shëndetshëm, Spanja humbet superfuqinë e saj për të mposhtur kundërsulmet në fazat e hershme. Martin Zubimendi është një lojtar i shkëlqyer, por ai nuk ka forcën fizike për të mbuluar kaq shumë hapësira të lira i vetëm.
Kur Rodri nuk mund të lëvizë në mënyrë perfekte, Spanja bëhet e lehtë për t’u lexuar. Ata e lënë mesin e fushës të hapur që ekipet e shpejta ta shfrytëzojnë. Djali që mban të gjithë planin e tyre të lojës të bashkuar po shkon në Kupën e Botës me gjunjë të këqij. Kjo nuk është paranojë, është thjesht realitet mjekësor.
Lojtarët krijues që luajnë para tij janë në një gjendje edhe më të keqe. Pedri supozohet të jetë krijuesi kryesor, duke gjetur hapësira të ngushta pranë zonës së penalltisë për të krijuar gola. Në vend të kësaj, koha e tij e lojës tani diktohet nga stafi mjekësor i Barcelonës.
Historia e lëndimeve të Pedrit tregon një model të tmerrshëm të problemeve muskulore. Thjesht nuk mund të mbështetesh tek ai për të mbijetuar një orar të ngjeshur të Kupës së Botës. Është një fakt domethënës që dy humbjet e vetme të Spanjës në kohën e rregullt nën drejtimin e De la Fuentes ndodhën kur Pedri mungonte.
Situata e Gavit është po aq e keqe. Talenti i ri pësoi një dëmtim të rëndë të ligamentit të kryqëzuar anterior dhe meniskut në fund të vitit 2023. Pas një rikuperimi të lodhshëm, ai e këputi përsëri meniskun në shtator 2025. Kjo do të thoshte një tjetër ndërhyrje kirurgjikale dhe pa futboll deri në mars 2026.
De la Fuente e përfshiu Gavin në skuadrën përfundimtare prej 26 lojtarësh për Kupën e Botës për shkak të pasionit dhe pranisë së tij në dhomat e zhveshjes. Por të presësh që një lojtar me dy operacione të mëdha në gju të bëjë presion intensiv në vapën e verës në Amerikën e Veriut është vetëvrasje taktike.
Kur lojtarët kryesorë janë të dobët fizikisht, stili i famshëm spanjoll thjesht shembet. Mesfushat atletike si Franca ose Anglia do të kenë një ditë të mirë. Lojtarët me motorë të mëdhenj, si Declan Rice ose Kobbie Mainoo, do të vrapojnë lehtësisht mbi Spanjën dhe do ta shtypin atë në qendër të fushës.
Të vësh bast për gjithçka te një adoleshent, duke vënë bast për gjithçka, te një adoleshent
Spanja më në fund hoqi dorë nga pasimet e ngadalta dhe të mërzitshme. Për ta bërë këtë, ata kishin nevojë urgjente për lojtarë me shpejtësi shpërthyese që mund të mposhtnin mbrojtësit një me një. Ky presion i madh bie tërësisht mbi Nico Ëilliams dhe Lamine Yamal.
Aktualisht, kjo skuadër spanjolle është plotësisht e varur nga aftësia e Yamal për të izoluar mbrojtësit dhe për të krijuar magji në të tretën e fundit. Por të vësh bast të gjithë Kupën e Botës mbi supet e një adoleshenti është një gabim i madh. Është një katastrofë që pret të ndodhë, si fizikisht ashtu edhe taktikisht.
Para së gjithash, trupi në rritje i një adoleshenti thjesht nuk mund t’i përballojë kërkesat e çmendura të futbollit elitar. Më 22 prill, Yamal pësoi një dëmtim të rëndë në kofshë gjatë një penalltie kundër Celta Vigo në La Liga.
Ky dëmtim e detyroi atë të humbiste ndeshje vendimtare për Barcelonën dhe të gjitha ndeshjet përgatitore të ekipit kombëtar. Ai u rikthye në stërvitje vetëm pak para turneut në SHBA. Tani, stafi mjekësor ka një plan jashtëzakonisht të kujdesshëm për ta rikthyer atë ngadalë në fushë.
Për ndeshjen e tyre të parë në grup kundër Kepit të Gjelbër më 15 qershor, Yamal pritet të luajë vetëm 15 deri në 20 minuta si zëvendësues në pjesën e dytë. Kundër Arabisë Saudite më 21 qershor, plani është që ngarkesa e tij e punës të ulet në të paktën 30 minuta. Ata thjesht po luten që ai të jetë plotësisht gati për të luajtur si titullar deri në ndeshjen e tretë kundër Uruguait më 27 qershor.
Ky afat kohor rikuperimi vërteton se arma më e madhe sulmuese e Spanjës nuk është aspak afër formës së tij më të mirë. Për ta përkeqësuar situatën, lojtari në krahun tjetër, Nico Ëilliams, gjithashtu këputi muskujt e kofshës së pasme në maj kundër Valencias. Ai mezi ia doli të kualifikohej në turne.
Pastaj është edhe ana taktike. Trajnerë të zgjuar si Marcelo Bielsa e dinë saktësisht se sa shumë mbështetet Spanja te anësorët e saj. Kur Yamal përballet me mbrojtës të fortë dhe të organizuar mirë, ai nuk do të ketë hapësirën e lirë që gëzonte në nivelin e klubit.
Ekipet do ta përdorin vazhdimisht me dy lojtarë kundër. Mesfushorët mbrojtës do të rrëshqasin për ta ndaluar me ndërhyrje të forta. Nëse mbrojtësit e nivelit të lartë e lënë Yamalin jashtë loje që në fillim, sulmi i Spanjës është i vdekur.
Ata do të kthehen menjëherë në posedim të padobishëm të topit. Ata thjesht do ta kalojnë topin përreth zonës së penalltisë pa kërcënuar kurrë portën. Duke e bërë një adoleshent qendrën absolute të sulmit të tij, Luis de la Fuente i vuri të gjitha vezët në një shportë. Nëse e ndal Yamalin, e thyen të gjithë sistemin spanjoll.
Dhe sigurisht, na mbetet vetëm të shpresojmë që Lamine të mos fillojë të postojë histori në Instagram pak para ndeshjeve të mëdha eliminatore. Të gjithë e kemi parë se sa keq mbarojnë zakonisht këto ndeshje.
Ndryshimi taktik që do t'i shkatërrojë ata
Analistët pëlqejnë të lavdërojnë taktikat e reja të Spanjës nën drejtimin e Luis de la Fuente. Të gjithë janë të emocionuar që më në fund ata hodhën tutje tiki-takën e mërzitshme dhe të sigurt të vitit 2010.
Spanja e re dëshiron të luajë futboll të shpejtë dhe agresiv. Ata duan ta çojnë topin në sulm sa më shpejt të jetë e mundur. E pamë këtë në fitoren e fundit 3-0 ndaj Serbisë. Ata e mbajtën topin, por luajtën shumë drejtpërdrejt, duke shënuar nga krosime të shpejta dhe kombinime të shpejta pasimesh.
Por ky stil i ri emocionues ka një anë të errët të madhe. Në nxitimin e tyre për të luajtur shpejt dhe për të shënuar gola, La Roja e lë derën e pasme plotësisht të hapur. Kur Spanja ndërton një sulm, ata i shtyjnë mbrojtësit e tyre, si Alejandro Grimaldo dhe Marc Cucurella, shumë lart në fushë. Anësorët e tyre rrëshqasin në mes, gjë që vendos pesë ose gjashtë lojtarë spanjollë përballë mbrojtjes së kundërshtarit.
Duket tepër e rrezikshme derisa ata ta humbasin topin. Meqenëse i shtynë të gjithë përpara, mbrojtja e tyre është reduktuar në vetëm dy qendërmbrojtës dhe një mesfushor mbrojtës. Të gjitha anët e majta dhe të djathta të fushës janë lënë krejtësisht bosh.
Spanja përpiqet t’i mbijetojë kësaj duke e sulmuar topin që në çastin që e humbet. Por, nëse një kundërshtar është mjaftueshëm i zgjuar për të kaluar valën e parë të presionit ose për të goditur një pasim të gjatë e të saktë, papritmas ka shumë hapësirë të lirë për të vrapuar.
Mbrojtësit e Spanjës qëndrojnë tepër lart në fushë për të mbështetur sulmin. Kundër ekipeve elitare me sulmues shumë të shpejtë, ajo vijë e lartë është një dënim absolut me vdekje.
Ne i pamë tashmë shenjat gjigante paralajmëruese në Euro 2024. Kundër ekipeve që u përpoqën të sulmonin, Spanja lejoi një numër të tmerrshëm rastesh të mëdha. Kroacia dhe Gjermania krijuan lehtësisht mbi dy gola të pritshëm kundër tyre. Spanja mbijetoi falë fatit të pastër dhe përfundimit të dobët.
Problemi më i madh është kokëfortësia e trajnerit. Në vend që të tërhiqet, të luajë në mënyrë të sigurt dhe të mbrojë epërsinë, De la Fuente vazhdon të sulmojë me numër të madh lojtarësh.
Ky stil sulmi të jep rezultate të menjëhershme kundër ekipeve të dobëta në fazat e grupeve. Por futbolli eliminator i Kupës së Botës është një “bishë” krejtësisht e ndryshme. Kur Spanja më në fund të takohet me një ekip të pamëshirshëm që di si të kundërsulmojë, ky naivitet taktik do t’i shkatërrojë ata.
Thellësia e rreme dhe mbrojtja e thyer
Agjencitë e basteve pëlqejnë të flasin për sa e thellë është kjo skuadër spanjolle. Por nëse i shikoni vërtet djemtë që janë ulur në stol për Kupën e Botës 2026, ky mit shkatërrohet plotësisht.
Kur një ndeshje e vështirë eliminuese po i shpëton, Spanja nuk ka asnjë mënyrë të vërtetë për të ndryshuar situatën. Dani Olmo është një zëvendësues i shkëlqyer, por përveç tij, ata nuk kanë një plan rezervë. Ata nuk kanë një sulmues të madh dhe fizik për të hedhur në fushë kur thjesht duhet të detyrojnë një gol të çrregullt.
Lojtarë si Mikel Oyarzabal luajnë me të njëjtin stil si titullarët. Nëse kundërshtari fut dhjetë lojtarë brenda zonës së penalltisë dhe pasimet e zakonshme nuk funksionojnë, këta lojtarë rezervë nuk mund ta ndryshojnë rrjedhën e lojës.
Por makthi i vërtetë është mbrojtja e tyre. Spanja po shkon në Amerikën e Veriut me një krizë të plotë mbrojtëse. Ata humbën kapitenin dhe mbrojtësin e djathtë më të mirë, Dani Carvajal. Pa të, krahu i djathtë i mbrojtjes është një objektiv i madh për gabime. Ata gjithashtu po humbasin Robin Le Normand. Ai ishte një shkëmb gjatë Euro 2024, por një dëmtim i rëndë në gju e mbajti jashtë skuadrës.
Për shkak të këtyre dëmtimeve, trajneri duhet të përdorë një dyshe krejtësisht të papërshtatshme në mes të mbrojtjes. Në njërën anë është 19-vjeçari Pau Cubarsi. Ai është i shkëlqyer në pasime, por trupi i tij thjesht nuk është gati të përballet me sulmues të klasit botëror në ajër.
Në anën tjetër është Aymeric Laporte. Ai është veteran, por qartësisht e ka humbur shpejtësinë. Kur skuadra lë hapësira të mëdha bosh në mbrojtje, të kesh një qendërmbrojtës të ngadaltë është një katastrofë që pret të ndodhë. Shtoni këtu portierin Unai Simon, i cili shpesh panikohet dhe bën gabime kur sulmuesit vrapojnë drejt tij, dhe e gjithë mbrojtja duket si një shtëpi letrash.
Njerëzit i shohin portat e tyre të paprekura kundër ekipeve si Bullgaria dhe mendojnë se mbrojtja e tyre është një mur me tulla. Por ato ndeshje ishin thjesht stërvitje e lehtë. Kur një ekip serioz e vë këtë mbrojtje të plakur dhe të papërvojë nën presion të vërtetë fizik në raundet eliminatore, ata do të shemben.
Realiteti i futbollit me eliminim
Aktualisht, skuadra spanjolle duket si një makinë sportive e shndritshme që nget asfalt të lëmuar. Taktikat e tyre duken fantastike kur dominojnë skuadrat e dobëta në kualifikuese, të cilat as nuk dinë të mbrohen siç duhet. Por Kupa e Botës 2026 është një rrugë me gropa dhe gomat e Spanjës janë tërësisht të konsumuara.
Në Grupin H, Spanja luan kundër Kepit të Gjelbër, Arabisë Saudite dhe Uruguait. Ata ndoshta do t'i mbijetojnë dy ndeshjeve të para vetëm falë talentit. Por ajo ndeshje e fundit në grup kundër Uruguait të Marcelo Bielsas do t'i ekspozojë plotësisht ata.
Uruguai luan futboll të shpejtë dhe agresiv. Ata as nuk do të përpiqen të luftojnë për posedimin e topit. Ata thjesht do të presin që mbrojtësit e Spanjës të shtyjnë përpara dhe pastaj t'i shkatërrojnë në kundërsulm me shpejtësi të pastër. Nëse Spanja arrin në raundet eliminatore dhe përballet me një ekip pragmatik dhe fizik si Franca ose Anglia, stili i tyre agresiv do të çojë në një katastrofë.
Të metat janë thjesht shumë të dukshme. Pa një Rodri plotësisht të shëndetshëm, skuadra nuk ka ekuilibër. Me Pedrin dhe Gavin që vuajnë nga lëndime kronike, mesfusha do të ngacmohet. Dhe vendosja e gjithë presionit sulmues mbi një 18-vjeçar si Lamine Yamal e bën Spanjën tepër të lehtë për t’u mbyllur.
Ekipet kryesore do ta lënë me kënaqësi Spanjën të pasojë topin gjatë gjithë ditës. Ata thjesht do të rrinë duarkryq, do të presin për ndonjë gabim dhe pastaj do të nisin sulme të shpejta në ato krahë të zbrazët. Një Aymeric Laporte i moshuar dhe një Pau Cubarsi i ri thjesht nuk do t'i mbijetojnë këtij lloj presioni fizik.
Të dukesh i përsosur në kualifikuese nuk do të thotë absolutisht asgjë. Kupa e Botës është një realitet tjetër ku trajnerët elitar kalojnë muaj të tërë duke u përgatitur vetëm për të shfrytëzuar dobësitë e tua.
Luis de la Fuente nuk ka ‘Plan B’ dhe mbështetet shumë te lojtarët e dobët. Kur kjo makinë e përsosur spanjolle të përballet me provën e saj të parë të vërtetë taktike, do të ngecë. Përgatituni për një largim të hershëm dhe poshtërues. /Telegrafi/