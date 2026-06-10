Si ka ndryshuar Spanja që nga Botërori i vitit 2022?
Kampionia aktuale e Evropës, Spanja, hyn në Kupën e Botës si një nga favoritët kryesorë për trofeun. Megjithatë, skuadra e drejtuar nga Luis de la Fuente ka edhe një mision tjetër: t’i japë fund ecurisë zhgënjyese në Botërorë pas triumfit historik të vitit 2010.
Spanja në Botërorin e Katarit 2022
Sot duket e pabesueshme, por në vitin 2022 trajneri Luis Enrique u kritikua ashpër nga mediat spanjolle për besimin e madh që i dha veteranit Sergio Busquets dhe talenteve ende shumë të rinj, Gavi e Pedri.
Gjithçka nisi në mënyrë perfekte. Spanja dominoi fazën kualifikuese, duke fituar të gjashtë ndeshjet, ndërsa Ferran Torres ishte golashënuesi më i mirë i ekipit me katër gola.
Në ndeshjen hapëse të Botërorit, “La Roja” shkatërroi Kosta Rikën me rezultatin 7-0, ku Ferran realizoi dy herë.
Në atë skuadër, Rodri luante shpesh si qendërmbrojtës për t’i krijuar hapësirë Busquetsit në mesfushë.
Por më pas filluan problemet. Pas barazimit ndaj Gjermanisë, Spanja u mposht papritur nga Japonia, pavarësisht se kishte kontroll absolut të topit.
Kritikat ndaj Enriques u shtuan për mungesën e një sulmuesi të mirëfilltë dhe për stilin tepër të kujdesshëm të lojës.
E njëjta histori u përsërit edhe ndaj Marokut në fazën e 1/8 së finales. Spanja mbajti mbi 75 për qind të posedimit, por krijoi shumë pak raste të rrezikshme. Në fund, marokenët triumfuan pas penalltive, ndërsa spanjollët dështuan të realizonin asnjë goditje nga pika e bardhë.
Skuadra e Enriques u akuzua për lojë sterile dhe qarkullim të tepërt të topit pa efekt konkret në sulm. Eliminimi nga Maroku u konsiderua si fundi i një cikli.
Revolucioni i Luis de la Fuente
Pas largimit të Enriques, federata spanjolle ia besoi drejtimin Luis de la Fuentes, trajnerit që kishte punuar me sukses te ekipet zinxhir të Spanjës.
Ai njohu nga afër brezin e ri të futbollistëve dhe solli në ekip emra si Mikel Merino, Martin Zubimendi, Daniel Vivian dhe Mikel Oyarzabal.
Gjithashtu, ishte ndër të parët që i dha besim talentit të jashtëzakonshëm Lamine Yamal.
Para Euro 2024, Spanja nuk konsiderohej favorite absolute, ndërsa Rodri shihej si ylli i vetëm i nivelit më të lartë.
Megjithatë, De la Fuente ndërtoi një skuadër agresive, moderne dhe shumë më vertikale në lojë.
Mesfusha u shndërrua në pikën më të fortë të ekipit falë emrave si Pedri, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Rodri, Zubimendi dhe Merino, duke i dhënë trajnerit alternativa të shumta.
Një rol vendimtar pati edhe Mikel Oyarzabal, i cili shënoi golin e fitores në finalen e Euro 2024 dhe ndihmoi në zgjidhjen e problemit të kahershëm të Spanjës në qendër të sulmit.
Ndërkohë, Alvaro Morata mbeti lideri i skuadrës, duke kontribuar jo vetëm me paraqitjet në fushë, por edhe me ndikimin e tij në dhomat e zhveshjes.
Lamine Yamal shpërtheu në skenën ndërkombëtare, duke u bërë asistuesi më i mirë i Euro 2024, ndërsa supergoli i tij ndaj Francës tashmë konsiderohet një nga momentet ikonike të turneut.
Nga zhgënjimi te favoritët për titull
Transformimi i Spanjës ka qenë i jashtëzakonshëm. Nga marsi i vitit 2023 deri në qershor 2025, “La Roja” nuk humbi asnjë ndeshje zyrtare, duke konfirmuar rikthimin mes superfuqive të futbollit botëror.
Tashmë, me një kombinim perfekt të përvojës dhe talentit të ri, Spanja konsiderohet si një nga kandidatët kryesorë për të fituar Kupën e Botës dhe për të vazhduar epokën e saj të re të suksesit. /Telegrafi/