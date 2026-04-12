Pse duhet t’i buzëqeshni qenit tuaj? Studiuesit zbulojnë ndikimin e jashtëzakonshëm
Një gjest i thjeshtë mund ta bëjë qenin tuaj më të qetë, më të sigurt dhe më të lidhur me ju. Studimet tregojnë se qentë lexojnë fytyrën tonë shumë më mirë sesa mendohej më parë
Sipas hulumtimeve të fundit, buzëqeshja ndaj qenit nuk është vetëm shprehje dashurie, por edhe një mënyrë e drejtpërdrejtë komunikimi që ndikon në gjendjen e tij emocionale.
Shkencëtarët prej kohësh kanë studiuar se si ndërtohet besimi mes qenve dhe njerëzve, ndërsa duket se tani janë më afër përgjigjes. Një studim i zhvilluar në Universitetin e Helsinkit ka treguar se qentë vëzhgojnë me kujdes shprehjet e fytyrës së pronarëve të tyre dhe reagojnë ndaj tyre.
Sipas studiuesve, rol kyç në këtë marrëdhënie luan oksitocina, e njohur si “hormoni i dashurisë”. Ky hormon lidhet me ndjenjën e afërsisë, besimit dhe qetësisë, si te njerëzit ashtu edhe te kafshët.
Për ta vërtetuar teorinë e tyre, studiuesit realizuan një eksperiment ku qenve u shfaqeshin fotografi me fytyra njerëzish të buzëqeshur dhe të zemëruar, transmeton Telegrafi.
Reagimet e qenve u matën me pajisje që ndiqnin lëvizjen e syve. Rezultatet ishin domethënëse: fytyrat e zemëruara shkaktonin tension, shqetësim dhe gjendje gatishmërie, ndërsa fytyrat e buzëqeshura nxisnin qetësi, siguri dhe relaksim.
Kjo tregon se qentë nuk reagojnë vetëm ndaj zërit apo gjesteve tona, por edhe ndaj emocioneve që lexojnë në fytyrën tonë.
Ekspertët theksojnë se qentë, gjatë mijëra viteve të bashkëjetesës me njerëzit, kanë zhvilluar aftësi të jashtëzakonshme për të kuptuar sinjalet tona sociale. Ata shpesh dallojnë tonin e zërit, drejtimin e shikimit, lëvizjet e trupit dhe madje ndryshimet e vogla në mimikë.
Prandaj, një nga mënyrat më të thjeshta për të forcuar lidhjen me qenin tuaj është pikërisht kjo: buzëqeshini sa herë e shikoni.
Ky veprim i vogël mund të krijojë atmosferë besimi dhe sigurie, ta ulë stresin e kafshës dhe ta bëjë atë të ndihet i dashur pranë jush.
Në fund, për qenin tuaj, buzëqeshja juaj mund të vlejë më shumë sesa shumë fjalë. /Telegrafi/