Pëllumbat po ju bëjnë rrëmujë në tarracë? Këto truke i largojnë përgjithmonë
Kur pëllumbat e zgjedhin tarracën tuaj si vend të sigurt, pastrimi i zakonshëm nuk mjafton. Duhet t’u krijoni kushte që ta kuptojnë se aty nuk mund të qëndrojnë më
Nëse tarraca juaj gjithnjë e më shpesh duket sikur është bërë strehë për pëllumbat, nuk jeni të vetmit. Problemi është se ata nuk vijnë rastësisht. Kur një herë e vlerësojnë hapësirën si të sigurt, kthehen vazhdimisht dhe lënë gjurmë që tërheqin edhe tufa të tjera.
Prandaj, pastrimi i zakonshëm nuk mjafton. Duhet t’u dërgoni një sinjal të qartë se ky nuk është më vend ku mund të ulen lirshëm.
Truket që ua ndryshojnë menjëherë drejtimin
Një nga mënyrat më të thjeshta dhe më efektive është folia e aluminit. Priteni në shirita më të gjatë dhe vareni në rrethojë, pranë dritares ose rreth kondicionerit. Në diell shkëlqen, në erë lëshon zhurmë të lehtë dhe krijon një efekt që pëllumbat e përjetojnë si rrezik.
Efekt të ngjashëm japin edhe sendet që lëvizin. CD-të e vjetra, shiritat plastikë ose rrotullueset që dridhen nga era krijojnë kombinim të lëvizjes dhe dritës, duke i shtyrë pëllumbat të kërkojnë një vend tjetër.
Disa përdorin edhe balona me sy të vizatuar, sepse zogjtë shpesh i perceptojnë këto forma si praninë e grabitqarëve.
Aromat që nuk u pëlqejnë
Edhe pse shpesh mendohet se aromat nuk ndikojnë shumë te pëllumbat, disa përzierje mund t’i pengojnë. Speci djegës, piperi dhe kanella mund të hidhen në vendet ku ata zakonisht ulen, duke ua bërë hapësirën të pakëndshme.
Një zgjidhje tjetër e thjeshtë është një spërkatës i përgatitur në shtëpi. Përzieni ujë dhe uthull, shtoni pak spec djegës dhe spërkatni rrethojën, pllakat ose zonën pranë kondicionerit. Nëse e përsëritni një herë në javë, pëllumbat gradualisht e ndryshojnë zakonin dhe largohen, transmeton Telegrafi.
Kur asgjë tjetër nuk ndihmon
Në rastet më të vështira, duhen barriera fizike. Gjembat plastikë, të vendosur në vendet ku pëllumbat ulen më shpesh, nuk i dëmtojnë zogjtë, por ua pamundësojnë qëndrimin.
Edhe rrjeta e vendosur nën strehë, rreth kondicionerit ose në pjesët ku ata hyjnë më shpesh mund ta mbyllë plotësisht qasjen. Nuk është gjithmonë zgjidhja më estetike, por është shumë efektive kur metodat e tjera nuk japin rezultat.
Gabimet që i kthejnë përsëri
Gabimi më i madh është ushqimi i pavetëdijshëm. Thërrimet që lihen për zogj të tjerë shpesh përfundojnë te pëllumbat, duke i bërë të kthehen çdo ditë.
Një gabim tjetër është shtyrja e pastrimit. Era e jashtëqitjes mbetet dhe për ta është sinjal se vendi është i sigurt. Nëse nuk pastrohet menjëherë, problemi vetëm sa zgjerohet.
Po ashtu, përdorimi i vetëm një metode rrallë jep rezultat afatgjatë. Pëllumbat janë të qëndrueshëm dhe mësohen shpejt. Efekti më i mirë arrihet kur kombinohen dy ose tri metoda njëkohësisht.
Thelbi është i thjeshtë: nuk mjafton vetëm t’i largoni, duhet t’i bindni se në tarracën tuaj nuk kanë më arsye të kthehen. /Telegrafi/