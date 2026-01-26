Pse Dro Fernandez, talenti më i madh i Barcelonës vendosi t’i bashkohet PSG-së?
Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, kishte investuar aq shumë kohë dhe besim te Pedro “Dro” Fernandez, saqë mezi e besoi kur mesfushori 18-vjeçar i tha se po largohej nga klubi.
Flick e kishte marrë Dron në turneun parasezonal të Barcelonës verën e kaluar, i kishte dhënë debutimin në LaLiga në shtator dhe më pas startin e parë në Ligën e Kampionëve në tetor.
Megjithatë, pasi përjetoi atë shije të futbollit në nivelin më të lartë, Dro mbeti duke kërkuar më shumë. Dhe me minutat në ekipin e parë që ishin të vështira për t’u siguruar, adoleshenti mori vendimin befasues për të kërkuar futboll të rregullt diku tjetër, duke shkaktuar tronditje të madhe brenda klubit.
Këtë javë u konfirmua transferimi i Dros te Paris Saint-Germain, me burime që i thanë ESPN se klubi francez madje pagoi pak më shumë se klauzola e lirimit prej 6 milionë eurosh për ta siguruar. Kjo klauzolë nënkuptonte se Barça nuk mund të bënte asgjë për ta ndalur largimin, gjë që e bëri edhe më të dhimbshëm faktin se në këtë transferim ishte i përfshirë ish-lojtari dhe ish-trajneri i klubit, Luis Enrique, tashmë trajner i PSG-së.
Largimi i papritur i Dros e zemëroi Flickun. Kur lajmi doli për herë të parë, trajneri gjerman fillimisht tha se nuk donte të fliste për çështjen derisa transferimi të ishte “i kryer”. Megjithatë, gjatë asaj konference për shtyp, ai iu referua ndikimit të njerëzve të tjerë rreth lojtarit, besimit që kishte treguar ndaj tij dhe dëshirës për të punuar vetëm me ata që duan vërtet të jenë te klubi.
“Nëse dëshiron të luash për Barçën, duhet të jesh 100 për qind me gjithë zemër. Të gjithë të tjerët, nuk i dua”, tha ai.
Flick, zakonisht i qetë në publik, po fliste ndërsa lajmi ishte ende i freskët: Dro i kishte komunikuar vetëm atë javë se do të largohej. Flick i kërkoi atij ta rishikonte vendimin. Por të nesërmen, Dro përsëriti të njëjtin qëndrim, duke shpjeguar se vendimi ishte thjesht për arsye futbollistike, jo financiare.
Flick i kërkoi atij të largohej nga dhomat e zhveshjes së ekipit të parë; nga ai moment deri në finalizimin e transferimit te PSG, ai u stërvit i vetëm. Paralelisht, agjenti i Dros – ish-mesfushori i Barcelonës Ivan de la Pena, i cili është gjithashtu agjenti dhe mik i ngushtë i Luis Enrique – ia komunikoi vendimin drejtorit sportiv Deco, i cili mbeti po aq i befasuar.
Barça kishte planifikuar t’i ofronte Dros një kontratë të re. Ata po prisnin që ai të mbushte 18 vjeç, gjë që ndodhi pas fitores në finalen e Superkupës së Spanjës ndaj Real Madridit më herët këtë muaj. Gjatë fluturimit të kthimit nga Arabia Saudite, klubi publikoi një video ku shoku i skuadrës Raphinha i dhuronte një tortë, ndërsa ekipi këndonte “Urime ditëlindja”. Ajo ishte hera e fundit që ai u pa me ngjyrat e Barcelonës.
Bisedimet për kontratën e re nuk u zhvilluan kurrë seriozisht, duke shtuar se Barça mban një pjesë të fajit sepse mund të kishte vepruar më shpejt, duke ditur sa e arritshme ishte klauzola prej 6 milionë eurosh për klubet më të mëdha të Evropës. Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta, e hodhi poshtë këtë pretendim, duke deklaruar të dielën se marrëveshja për rinovim kishte qenë pranë finalizimit.
Dro largohet pasi zhvilloi pesë paraqitje me Barçën, megjithëse nuk kishte luajtur që nga hyrja si zëvendësues ndaj Atlético Madridit më 2 dhjetor. Burime pranë lojtarit shpjeguan se ai ndjente se rruga drejt futbollit të rregullt te Barça ishte e bllokuar.
Flick luan me një sistem që përfshin dy mesfushorë të tërhequr dhe një numër 10, çka nuk i përshtatej cilësive më të mira të Dros. Të njëjtat burime thanë se ai ndihet më rehat si një nga dy mesfushorët ofensivë përpara një mesfushori mbrojtës. Edhe si numër 10 në skemën e Flick-ut, minutat nuk po vinin, me Fermin Lopez, Dani Olmo dhe Raphinha që preferoheshin përpara tij. Dro u përdor edhe në krah, por burimet thanë se 149 minuta lojë – dhe vetëm 88 prekje të topit – nuk përfaqësonin një besim të verbër nga stafi teknik.
Pas disa bisedave me Luis Enriquen, Dro u bind se PSG do t’i përshtatej më mirë në këtë fazë të karrierës. Kampionët aktualë të Evropës nuk ishin të vetmit që e kërkonin: Manchester City, Chelsea, Borussia Dortmund dhe Bayern Munich kishin shfaqur interes më herët.
Rritja e Dros u përshpejtua verën e kaluar, kur Arnau Blanco u promovua në stafin e Flickut pas vitesh në akademi, ku kishte stërvitur Dron. Entuziazmi i tij për lojtarin ndikoi edhe te Flicku dhe, ndonëse brenda klubit thuhej se ishte çështje kohe, kjo e shpejtoi avancimin e të riut.
Dro ishte bashkuar me Barçën nga klubi Val Minor – ku kishte luajtur edhe Thiago Alcantara – në moshën 14-vjeçare, në vitin 2022. Fillimisht i njohur si “Dro” sepse vëllai i tij nuk arrinte t’ia shqiptonte emrin, pseudonimi mbeti për shkak të numrit të madh të lojtarëve të quajtur Pedro me të cilët kishte luajtur ndër vite.
Ka lojtarë që krahasohen lehtësisht me të tjerët dhe Dro është një prej tyre. Trajneri i Val Minorit, Javier Roxo, i tha ESPN: “Nuk kam parë askënd aq teknik sa Thiago Alcantara, por sa i përket vizionit, Dro është ndoshta edhe më përpara se ai”.
Ndërkohë, Luis Perez Barreiro, një tjetër ish-trajner i tij te Val Minor, e krahason me legjendën e klubit Andres Iniesta, ndërsa ylli aktual Pedri e kishte quajtur më parë Dron lojtarin e tij të preferuar që po vinte nga akademia e Barcelonës.
Një tjetër trajner që ka punuar me Dron e krahasoi atë me legjendën braziliane dhe fituesin e Topit të Artë, Kaka. “Kuptimi i lojës nga ana e Dros është shumë mbi mesataren. Ai gjithmonë binte në sy si një lojtar ndryshe. Gjithmonë e kam parë si të ngjashëm me Kakan, edhe pse ai luajti për Real Madridin dhe Milanin, jo për Barçën”.
Ai bëhet kështu talenti më i fundit i vlerësuar nga La Masia që largohet nga Barça në moshë të re. Shumë kërkojnë mundësi larg Barcelonës. Disa, si Gerard Pique, Cesc Fabregas, Eric Garcia dhe Olmo, u rikthyen më vonë. Të tjerë, veçanërisht Jordi Mboula dhe, në një masë më të vogël, Ilaix Moriba, nuk arritën kurrë nivelin e pritur. Ndërkohë, ende mbetet për t’u parë e ardhmja e emrave si Xavi Simons (tani te Tottenham Hotspur) dhe Marc Guiu (Chelsea).
Koha do të tregojë se në cilin grup do të përfundojë Dro, por PSG po fiton një nga talentet më premtuese që ka nxjerrë akademia e Barcelonës në pesë vitet e fundit. Mjafton të shohësh reagimin e Flickut për të kuptuar se sa e madhe është humbja e këtij lojtari për klubin./Telegrafi