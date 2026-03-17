Pse Camavinga do të ishte përforcim i madh për mesfushën e Liverpoolit?
Pas një sezoni zhgënjyes 2025/26, pas atij triumfues një vit më parë, është e qartë se Liverpool do të ndërhyjë në afatin e verës për të rikthyer ekipin në majën e futbollit anglez.
Ende nuk dihet saktësisht se kush do të vijë apo do të largohet nga “Anfield”, por ndryshimet duken të domosdoshme. Madje, edhe e ardhmja e trajnerit Arne Slot mbetet e paqartë për sezonin e ardhshëm.
Problemet e Liverpoolit këtë sezon
Edhe pse skuadra ka emra cilësorë si Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch dhe Florian Wirtz në mesfushë, shpesh ka munguar dinamizmi dhe kontrolli i lojës.
Për më tepër, 40 golat e pësuar në Ligën Premier tregojnë se problemet nuk janë vetëm në mesfushë, por edhe në fazën mbrojtëse. Megjithatë, përforcimi i repartit qendror mbetet një prioritet.
Camavinga në radar
Në këtë drejtim, një nga emrat që lidhet me “The Reds” është mesfushori i Real Madrid, Eduardo Camavinga.
Raportimet sugjerojnë se klubi madrilen është i hapur për të dëgjuar oferta për 23-vjeçarin, ndërsa një shumë rreth 50 milionë euro mund të jetë e mjaftueshme për ta bindur. Liverpool e ka ndjekur prej kohësh dhe mund të tentojë transferimin këtë verë.
Pse mund të largohet nga Real Madridi
Minutat e Camavingas kanë rënë ndjeshëm në dy sezonet e fundit. Në këtë edicion të La Ligës, ai ka luajtur 20 ndeshje, por vetëm 12 si titullar. Konkurrenca e fortë me lojtarë si Jude Bellingham, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni dhe Arda Güler e ka lënë shpesh në stol.
Madje, në disa raste ai është aktivizuar edhe si mbrojtës i majtë, një rol që nuk e shfrytëzon plotësisht potencialin e tij.
Camavinga është një mesfushor modern, i kompletuar, pasi ka saktësi të lartë pasimesh (rreth 90%), është shumë i fortë në duele (mbi 60% sukses), shquhet në ndërhyrje dhe rikuperim topash, ka shpejtësi dhe elegancë në tranzicion.
Gjithashtu, ai ka përmirësuar ndjeshëm disiplinën, me më pak kartonë në dy sezonet e fundit.
A është lëvizja e duhur?
Nëse vendos të largohet nga Madridi, kalimi te Liverpool mund t’i ofrojë më shumë hapësirë dhe rol më të rëndësishëm. Për “The Reds”, ai do të sillte energji, balancë dhe kontroll në mesfushë – elemente që kanë munguar këtë sezon.
Tashmë mbetet për t’u parë nëse Liverpool do të veprojë shpejt për ta siguruar këtë transferim, apo do të rrezikojë ta humbasë një mundësi të artë në afatin kalimtar veror. /Telegrafi/