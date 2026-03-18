Pse benzina është më e shtrenjtë në Gjermani sesa në shumicën e vendeve të BE-së?
Lufta në përshkallëzim në Iran ka rritur çmimet e karburantit në të gjithë Evropën, por Gjermania e ka ndjerë atë më ashpër se shumica - benzina është rritur me pothuajse 5% në javët e fundit, shumë mbi mesataren e BE-së.
Dallimi me fqinjët është i fortë. Franca dhe Austria kanë parë rritje prej rreth 2%, Estonia 3.6%, Luksemburgu 3.5%, ndërsa Sllovakia dhe Hungaria regjistruan rritje prej vetëm 0.1%.
Komisioni Evropian, i cili publikon të dhëna javore në Buletinin e tij të Naftës, ka vënë në dukje rritjet veçanërisht të mëdha në Gjermani, Holandë, Danimarkë dhe Finlandë, transmeton Telegrafi.
Shoferët holandezë aktualisht po paguajnë çmimet më të larta të benzinës në Evropë, mesatarisht 2.17 euro për litër javën e kaluar.
Gjermania është shumë afër me 2.08 euro, me Finlandën gjithashtu në rangun e sipërm - e njohur për naftën e shtrenjtë, si dhe benzinën.
Nga vijnë çmimet e ndryshme?
Dallimi më i madh varet nga strukturat kombëtare të taksave dhe detyrimeve.
Gjermania tradicionalisht vendos taksa më të larta energjie mbi lëndët djegëse fosile si për arsye mjedisore ashtu edhe për të financuar infrastrukturën, ndërsa gjithashtu ngarkon për konsumin e CO2, i cili ndikon në kostot e përgjithshme.
Rezultati është se gjermanët paguajnë automatikisht më shumë kur çmimet rriten.
Në shumë vende të tjera evropiane, taksat e TVSH-së, naftës dhe CO2 janë strukturalisht më të ulëta.
Megjithatë, rritja e fundit e ka konsideruar qeverinë gjermane si joproporcionale dhe ajo ka ngritur një grup pune koalicioni për të shqyrtuar se çfarë mund të mësohet nga partnerët e BE-së.
Disa vende kanë vepruar tashmë. Kroacia dhe Hungaria kanë futur kufizime çmimesh në pompat e benzinës.
Në Kroaci, çmimet fillimisht u rritën me rreth katër cent për litër, por kufizimet do të kufizojnë rritjet e mëtejshme dhe do të fiksojnë çmimet në 1.50 euro për litër nga 23 marsi.
Në Hungari, benzina është e kufizuar në 1.51 euro dhe nafta në 1.59 euro, megjithëse masa zbatohet vetëm për banorët, që do të thotë se turistët me targa të huaja do të paguajnë më shumë.
Në Austri, zbatohet një rregull i ndryshëm çmimesh: pompat e benzinës lejohen të rrisin çmimet e tyre vetëm një herë në ditë, në mesditë. Nga ana tjetër, uljet janë të mundshme në çdo kohë.
Kjo e bën situatën më të qartë dhe më transparente, por nëse kjo vërtet çon në çmime më të ulëta të benzinës është e diskutueshme.
Politikanët kritikojnë kompanitë e naftës
Ministrja e Ekonomisë, Katherina Reiche kritikoi çmimet e karburantit për rritje të shpejtë për shkak të kostove të larta të lëndëve të para dhe më pas rënie vetëm ngadalë, duke thënë se qeveria dëshiron të "thyejë këtë mekanizëm".
Ajo ka propozuar kufizimin e pompave të benzinës në një rritje çmimi në ditë.
Ngarja e makinës është pjesë e jetës së përditshme për shumicën e gjermanëve kur udhëtojnë për në punë, bëjnë pazar dhe shkojnë në shkollë - kështu që presioni mbi qeverinë për të vepruar është rritur.
Një grup pune i mbledhur në përgjigje u mblodh të hënën nën kryesinë e Sepp Müller, i cili më pas akuzoi kompanitë e naftës për "rritje çmimesh".
Takimi prodhoi kritika të ashpra ndaj praktikave të industrisë.
Një studim i ri i cituar nga Handelsblatt zbuloi se kompanitë e naftës përdorin rregullisht krizat për të rritur çmimet me shpejtësi, me profesorin e ekonomisë në Berlin, Ferdinand Fichtner, i cili arriti në përfundimin se rritja e fundit e çmimeve nuk mund të shpjegohet vetëm me rritjen e çmimeve të naftës.
"Këtu po bëhen fitime vërtet të larta", i tha Fichtner gazetës.
Task forca tani po i bën thirrje Zyrës së Karteleve të zgjerojë kompetencat e saj, duke përfshirë edhe aftësinë për të vepruar kundër çmimeve që i konsideron të tepërta.
"Nuk do të lejojmë veten të mashtrohemi këtu", tha Müller.
Industria e naftës hedh poshtë akuzat
Takimi i task forcës përfshinte krerët gjermanë të BP dhe Shell, së bashku me presidentin e Zyrës Federale të Karteleve, Andreas Mundt, përfaqësues të shoqatave të industrisë, grupeve të konsumatorëve dhe ADAC. Industria e naftës kundërshtoi akuzat.
Christian Küchen, drejtor menaxhues i shoqatës tregtare të Karburanteve dhe Energjisë, i tha Tagesschau se marzhet nuk kishin ndryshuar që nga fillimi i luftës së Iranit dhe kritikoi ashpërsimin e planifikuar të ligjeve antitrust.
Disa organe të industrisë paralajmëruan gjithashtu kundër ndërhyrjes politike në çmimet e stacioneve të benzinës sipas modelit austriak - midis tyre Bundesverband Freier Tankstellen, Shoqata e Karburanteve dhe Energjisë dhe Zentralverband des Tankstellengewerbes.
Deklarata e tyre e përbashkët vuri në dukje se më shumë se gjysma e çmimit të karburantit përbëhet nga taksat dhe detyrimet.
"Nëse doni të ulni çmimet e karburantit përgjithmonë, duhet të flisni për komponentët e çmimeve qeveritare - jo për ndërhyrjen në konkurrencë", thuhej në të, duke e drejtuar fajin drejtpërdrejt qeverisë federale. /Telegrafi/