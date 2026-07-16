Protesta në qytetet e Ukrainës kundër shkarkimit të ministrit të mbrojtjes nga Zelensky
Protesta janë zhvilluar në disa qytete ukrainase kundër shkarkimit të papritur nga Presidenti Volodymyr Zelensky të Ministrit të Mbrojtjes, Mykhailo Fedorov.
Një turmë njerëzish - kryesisht të rinj - u mblodhën në Kiev, duke mbajtur pankarta me mbishkrimin "Larg duart nga Fedorov" dhe "Ndalo sabotimin e fitores!" dhe duke brohoritur "Turp!".
Zelensky ende nuk e ka shpjeguar vendimin e tij, i cili po shkakton pakënaqësi të konsiderueshme midis komentatorëve dhe ushtrisë, si dhe pjesëve të shoqërisë civile, shkruan BBC, përcjell Telegrafi.
Fedorov, 35 vjeç, u emërua vetëm në janar, por i është dhënë merita për energjizimin e ministrisë, drejtimin e një fushate kundër korrupsionit dhe përdorimin e të dhënave për të analizuar dhe për të përmirësuar performancën në vijën e parë.
Deputetët duhej të votonin të enjten për zëvendësimin e propozuar si ministër i mbrojtjes, Ihor Klymenko, i cili aktualisht drejton ministrinë e brendshme.
Si pjesë e riorganizimit të Zelensky-t, parlamenti miratoi emërimin e shefit të shtetit të naftës dhe gazit, Serhiy Koretsky, si kryeministër, pasi Yuliia Svyrydenko dha dorëheqjen në fillim të kësaj jave.
Siç vë në pah BBC, kishte pasur zëra se shkarkimi i Mykhailo Fedorov lidhej me tensionet midis tij dhe Komandantit të Përgjithshëm Oleksandr Syrskyi.
Në një konferencë për shtyp të enjten, Fedorov pothuajse e konfirmoi këtë, duke thënë se i kishte sugjeruar Zelensky-t që Syrskyi dhe Shefi i Shtabit të Përgjithshëm Andrii Hnatov duhet të zëvendësoheshin. /Telegrafi/