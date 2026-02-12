Propaganda ruse, Moska përhap një seri të re videosh me inteligjencë artificiale që imitojnë "intervista në rrugë me ukrainasit"
Propaganda ruse ka nisur një valë të re videosh të gjeneruara nga inteligjenca artificiale në mediat sociale, për të promovuar narrativën e "paqes me çdo kusht".
Sipas Ukrinform, kjo u raportua në Facebook nga Qendra për Kundërshtimin e Dezinformimit (CCD) nën Këshillin Kombëtar të Sigurisë dhe Mbrojtjes të Ukrainës.
Videot ndajnë një stil vizual të ngjashëm dhe imitojnë formatin e intervistave në rrugë me gjoja "ukrainas të zakonshëm", transmeton Telegrafi.
Personazhet në video shprehin pikëpamje pothuajse identike: ata pretendojnë se duan që lufta të përfundojë me çdo kusht, ndërsa pretendojnë se autoritetet ukrainase janë kundër kësaj.
Tipari kryesor i përbashkët i këtyre videove është se ato janë gjeneruar tërësisht nga inteligjenca artificiale, siç konfirmohet nga verifikimi duke përdorur shërbime të specializuara.
Ky është një tjetër shembull i përdorimit të teknologjive të inteligjencës artificiale nga Rusia në luftën e saj të informacionit kundër Ukrainës.
Qëllimi i fushatës është të demoralizojë shoqërinë ukrainase dhe të zhvendosë përgjegjësinë për vazhdimin e luftës mbi autoritetet ukrainase.
Në këtë mënyrë, rusët kërkojnë të provokojë presion publik mbi udhëheqjen ushtarake dhe politike të Ukrainës dhe ta detyrojë atë të bëjë lëshime.
Më parë, CCD raportoi për një seri të ngjashme videosh të gjeneruara nga inteligjenca artificiale, në të cilat supozohej se “ukrainas të zakonshëm” shprehnin nevojën për t’i bërë lëshime Rusisë.
Siç është raportuar më parë nga Ukrinform, propaganda ruse vazhdon një fushatë të koordinuar dezinformimi kundër Ukrainës gjatë Lojërave Olimpike që po mbahen në Itali.
Në veçanti, në rrjetet sociale po përhapen lajme të reja të falsifikuara, të maskuara si raportime nga mediat e huaja. /Telegrafi/