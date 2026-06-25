Probleme për Anglinë përpara ndeshjes së rëndësishme, i lëndohet njëri nga lojtarët kryesor të ekipit
Anglia mund të jetë pa mbrojtësin e djathtë Reece James për ndeshjen e së shtunës në fazën e grupeve të Kupës së Botës kundër Panamasë. Kapiteni i Chelseat po monitorohet nga afër nga stafi mjekësor pasi u ankua për një tërheqje muskulore të kofshës së pasme, me trajnerin Thomas Tuchel që po shqyrton ndryshime në linjën e tij mbrojtëse.
Mbrojtësi dinamik po i nënshtrohet testeve të gjera mjekësore pasi nuk është ndjerë mirë pas ndeshjes të së martës kundër Ganës.
Sipas mediumit The Telegraph, stafi i trajnerëve ngurron të marrë ndonjë rrezik duke pasur parasysh historinë e 26-vjeçarit me lëndime muskulore.
Situata bëhet edhe më e vështirë nga fakti se ekipi kombëtar është tashmë pa Tino Livramenton, opsionin e tyre të dytë në pozicionin e mbrojtësit të djathtë, i cili u përjashtua nga turneu para ndeshjes së parë për shkak të një dëmtimi në pulpë.
🚨🚨| JUST IN: Reece James is a doubt for England vs Panama with a 𝐓𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐇𝐀𝐌𝐒𝐓𝐑𝐈𝐍𝐆. 🤕🏴
Tuchel unlikely to risk him given his injury history — Declan Rice also being monitored.
{@guardian_sport} pic.twitter.com/Gc1cWRWKEQ
— Goals Side (@goalsside) June 25, 2026
Trajneri gjerman nuk pritet të bëjë ndonjë ndryshim drastik kundër Panamasë, një skuadër që Anglia e mundi 6-1 në Kupën e Botës 2018 në Rusi, por që ka pësuar dy humbje të ngushta 1-0 në këtë turne.
Edhe pse Nico O'Reilly i Manchester City mund të fillojë në pozicionin e mbrojtësit të majtë në vend të Djed Spence, Tuchel mbrojti ekuilibrin e skuadrës së tij dhe theksoi rëndësinë e vazhdimësisë pavarësisht kritikave për lojën e tyre sulmuese kundër Ganës.
Ndryshime të mundshme në mbrojtje
Anglia, si skuadra kryesore në Grupin L, përballet me një provë të vështirë fizikisht kundër një skuadre të Panamasë të disiplinuar në mbrojtje, e cila ka pësuar vetëm dy gola në këtë turne.
Nëse James nuk do të jetë në formacionin titullar, Ezri Konsa mund të kalojë në krah nga pozicioni i qendërmbrojtësit, ndërsa në mesfushë Kobbie Mainoo është gati të zëvendësojë nëse Declan Rice nuk është plotësisht në formë.
Ruajtja e vazhdimësisë taktike mbetet thelbësore për ekipin që dëshiron të sigurojë numrin maksimal të pikëve dhe të konfirmojë vendin e parë në grup. /Telegrafi/