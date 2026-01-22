Sigal Prishtina pësoi humbje ndaj Vëllaznimit të enjten mbrëma në ndeshjen kthyese të çerekfinales së Kupës së Kosovës në basketboll. Megjithatë, fitorja 74:69 e arritur në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë nuk mjaftoi që skuadra gjakovare të kalojë më tej.

Triumfi i Sigal Prishtinës në ndeshjen e parë, të zhvilluar para dy javësh në palestrën “Shani Nushi”, me rezultat 82:68, vendosi fatin e gjysmëfinales për “bardhekaltërve”.

Në ndeshjen e kthimit, tifo-grupi “Plisat” mbështeti skuadrën, madje udhëheqësi i tyre, Rinor Grajqevci, mori rolin e ushtruesit të detyrës së kryetarit të klubit, një vendim i nënshkruar nga Bekë Berisha.

Sigal Prishtina mbylli pjesën e parë me epërsi minimale, 38:36. “Bardhekaltrit” dominuan edhe në çerekun e tretë, 16:10, duke hyrë në periudhën e fundit me tetë pikë avantazh. Vëllaznimi e barazoi rezultatin në 54:54, rreth shtatë minuta e gjysmë para fundit, më pas kaloi në epërsi dhe e mbajti deri në fund. Megjithatë, diferenca nga ndeshja e parë bëri që Sigal Prishtina të eliminohej.

Kelby Kramer udhëhoqi skuadrën me 14 pikë dhe 7 kërcime, Deondre Burns shtoi 10 pikë, 6 asistime dhe 4 kërcime, ndërsa Altin Morina kontribuoi me 5 pikë, 5 kërcime dhe 4 asistime.


Te Vëllaznimi, më e spikatura ishte Jericole Hellems me 25 pikë, 8 kërcime dhe 1 asistim, ndërsa Samir Zekiqi shtoi 13 pikë, 7 kërcime dhe 3 asistime.

Në gjysmëfinale, Sigal Prishtina nuk do të jetë pjesë, ndërsa Vëllaznimi do të përballet me Bashkimin, që eliminoi GO+ Pejën.

