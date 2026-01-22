Prishtina pëson nga Vëllaznimi, por kalon në gjysmëfinale të Kupës së Kosovës
Sigal Prishtina pësoi humbje ndaj Vëllaznimit të enjten mbrëma në ndeshjen kthyese të çerekfinales së Kupës së Kosovës në basketboll. Megjithatë, fitorja 74:69 e arritur në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë nuk mjaftoi që skuadra gjakovare të kalojë më tej.
Triumfi i Sigal Prishtinës në ndeshjen e parë, të zhvilluar para dy javësh në palestrën “Shani Nushi”, me rezultat 82:68, vendosi fatin e gjysmëfinales për “bardhekaltërve”.
Në ndeshjen e kthimit, tifo-grupi “Plisat” mbështeti skuadrën, madje udhëheqësi i tyre, Rinor Grajqevci, mori rolin e ushtruesit të detyrës së kryetarit të klubit, një vendim i nënshkruar nga Bekë Berisha.
Sigal Prishtina mbylli pjesën e parë me epërsi minimale, 38:36. “Bardhekaltrit” dominuan edhe në çerekun e tretë, 16:10, duke hyrë në periudhën e fundit me tetë pikë avantazh. Vëllaznimi e barazoi rezultatin në 54:54, rreth shtatë minuta e gjysmë para fundit, më pas kaloi në epërsi dhe e mbajti deri në fund. Megjithatë, diferenca nga ndeshja e parë bëri që Sigal Prishtina të eliminohej.
Kelby Kramer udhëhoqi skuadrën me 14 pikë dhe 7 kërcime, Deondre Burns shtoi 10 pikë, 6 asistime dhe 4 kërcime, ndërsa Altin Morina kontribuoi me 5 pikë, 5 kërcime dhe 4 asistime.
Te Vëllaznimi, më e spikatura ishte Jericole Hellems me 25 pikë, 8 kërcime dhe 1 asistim, ndërsa Samir Zekiqi shtoi 13 pikë, 7 kërcime dhe 3 asistime.
Në gjysmëfinale, Sigal Prishtina nuk do të jetë pjesë, ndërsa Vëllaznimi do të përballet me Bashkimin, që eliminoi GO+ Pejën.