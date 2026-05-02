Prishtina dhe Malisheva luajnë vetëm për fitore, formacionet zyrtare
Prishtina do të jetë nikoqire e Malishevës me fillim nga ora 16:00 në kuadër të javës së 32-të në elitën e futbollit kosovar.
Bardhëekaltërit janë në një seri prej pesë ndeshjesh pa fitore dhe fitorja sot ndaj Malishevës për ta është një detyrim, duke marrë parasysh garën e ashpër me mysafirët për pozitën e tretë në tabelë, që çon në gara evropiane.
Malisheva në anën tjetër po kalon në një formë mjaft të mirë që prej ardhjes së Bylbyl Sokolit, ndërsa në tri ndeshjet e fundit kanë marrë po aq fitore.
Të dy trajnerët kanë vendosur të futen në fushë me lojtarët më të mirë në dispozicion.
Formacionet zyrtare:
Prishtina: Gjokaj, Vitija, Zeqiri, Veliu, Kryeziu, Baftiu, Saletic, Taipi, Ahmeti, Mamengi, Mokono.
Malisheva: Avdyli, Vitija, Pira, Opeh, Skovgaard, Veliu, Ndjigi, Brruti, Ibishi, Xhylani, Zeka.