Ademi kujton Vokrrin në tetë vjetorin e vdekjes së tij: Ai është identitet i kombit tonë
Sot shënohen tetë vjet nga ndarja nga jeta e legjendës së futbollit kosovar, Fadil Vokrri, emrit që la gjurmën më të madhe në historinë e sportit në Kosovë.
I njohur si futbollisti më i madh që ka nxjerrë vendi ynë, Vokrri nuk u bë i pavdekshëm vetëm për sukseset e tij në fushën e blertë, por edhe për kontributin e jashtëzakonshëm në afirmimin ndërkombëtar të futbollit kosovar. Nën drejtimin e tij, Kosova realizoi ëndrrën historike të anëtarësimit në UEFA dhe FIFA, duke hapur një kapitull të ri për sportin në vend.
Me rastin e tetëvjetorit të vdekjes së tij, presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, dhe FFK-ja kanë kujtuar figurën e Vokrrit, duke theksuar se trashëgimia e tij vazhdon të jetojë dhe se ai mbetet një nga simbolet më të rëndësishme të shtetit dhe sportit kosovar.
Postimi i plotë nga Agim Ademi dhe FFK:
Tetë vjet pa Legjendën e numrit 9
Ka emra që nuk i përkasin vetëm historisë, por bëhen pjesë e identitetit të një kombi. E një emër i tillë është padyshim Fadil Vokrri.
Ai ishte futbollisti më i madh që ka nxjerrë Kosova gjatë viteve të 80-ta dhe që gjatë karrierës së tij e barti me krenari fanellën me numrin 9. E pikërisht më 9 qershor 2018, ai u nda nga jeta, duke e lidhur përgjithmonë këtë numër me emrin dhe trashëgiminë e tij.
Sot, tetë vjet më vonë, kujtimi për të mbetet po aq i fortë sa dita kur na la. Fadil Vokrri nuk ishte vetëm një golashënues i jashtëzakonshëm dhe një ikonë e futbollit. Ai besoi në ëndrrën e Kosovës kur ajo dukej e paarritshme dhe punoi pa u ndalur për ta bërë realitet.
Nga sukseset në fushën e blertë deri te udhëheqja e futbollit të Kosovës drejt anëtarësimit në UEFA dhe FIFA, ai la gjurmë që nuk do të shlyhen kurrë.
Numri 9 në fanellën e tij simbolizonte golat, suksesin dhe lidershipin. Data 9 qershor na kujton dhimbjen e humbjes së tij, por edhe përgjegjësinë për ta ruajtur dhe vazhduar rrugën që ai e ndërtoi.
Fadil Vokrri mbetet më shumë se një emër në historinë e futbollit tonë. Ai është frymëzim, krenari dhe pjesë e përhershme e identitetit të futbollit të Kosovës.
Përherë në kujtimet tona. Përherë Legjendë./Telegrafi/