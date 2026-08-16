Prishtina dhe Ballkani synojnë ta nisin sezonin me ‘këmbë të mbarë’, formacionet zyrtare
Prishtina është nikoqir i Ballkanit, në kuadër të ndeshjes së parë për Superligën e Kosovës.
“Bardhëkaltërit” njësoi si “Xhebrailat” do të kërkojnë vetëm fitore, me objektivin që ta nisin sezonin në mënyrën më të mirë të mundshme.
Për dallim nga Ballkani që zhvilloi disa ndeshje në Evropë, Prishtina luan sfidën e parë zyrtare.
Formacionet e zgjedhura nga trajnerët e dy skuadrave tashmë janë bërë publike:
Prishtina:
Ballkani:
Përballja do të nisë nga ora 19:00./Telegrafi/
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