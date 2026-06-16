Presidenti i FIFA-s me një gjest të pazakontë, hyn në zhveshtoren e Iranit dhe iu mban fjalim
Lojtari i ekipit kombëtar të Iranit, Mehdi Taremi, zbuloi detajet e bisedimeve që lojtarët e ekipit të tij patën me presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino, pas problemeve me vizat për anëtarët e delegacionit iranian.
Sipas Taremit, lojtarët iranianë të futbollit e pyetën Infantinon pse disa zyrtarë të ekipit të tyre kombëtar nuk lejoheshin të hynin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Gazetarët ishin të interesuar për atë që tha presidenti i FIFA-s dhe ndërkohë u publikua një regjistrim i fjalimit.
"E di çfarë po kalon. E kuptoj. Por ti je më i fortë se çdo gjë. E ke bashkuar të gjithë botën, faleminderit. Dhe në këto dy ndeshje që të kanë mbetur, do ta bësh të gjithë botën krenare për atë që po bën. Dhe nëse trajneri ka nevojë për një sulmues, unë do të vij në ndeshjen tjetër për të luajtur me ty".
FIFA President Gianni Infantino visited the Iranian national football team's dressing room following the Iran-New Zealand match in Group G of the 2026 World Cup.
He praised the players, saying, "You are writing history and the whole world is watching you. Continue to play with⬇️ pic.twitter.com/O9LZk0broy
— Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) June 16, 2026
“Ai thjesht do të na ndihmojë”, tha Taremi, duke përcjellë mesazhin që morën nga njeriu i parë në futbollin botëror. "Tani është fillimi i Kupës së Botës dhe ai do të na ndihmojë. Ne i besojmë gjithçkaje që ai thotë", shtoi sulmuesi iranian.
Sipas informacioneve të disponueshme, Infantino i tha ekipit kombëtar iranian në dhomën e zhveshjes se do të bënte gjithçka që ishte në fuqinë e tij në mënyrë që një numër shtesë zyrtarësh iranianë, të cilëve më parë u ishte refuzuar viza, të mund të udhëtonin për në SHBA dhe të merrnin pjesë në ndeshjet e mbetura të fazës së grupeve të garës.
E gjithë situata vjen në një kohë tensionesh të shtuara politike midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit.
Vëmendje shtesë tërhoqi deklarata e Presidentit të SHBA-së Donald Trump, i cili njoftoi fundjavën e kaluar se marrëveshja për t'i dhënë fund luftës me Iranin "është rënë dakord dhe nënshkruar plotësisht".
Ceremonia zyrtare e nënshkrimit të marrëveshjes, sipas njoftimeve, duhet të mbahet të premten në Zvicër./Telegrafi/