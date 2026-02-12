Presidenti i Atletico Madridit flet për transferimin e Alvarezit te Barcelona
Presidenti i Atletico Madridit, Enrique Cerezo, ka hedhur poshtë edhe një herë thashethemet që e lidhin sulmuesin Julian Alvarez me një transferim te Barcelona, duke këmbëngulur se argjentinasi është i lumtur në Wanda Metropolitano.
Raportet thonë se Alvarez është i pakënaqur me projektin e Atleticos dhe është i hapur për t'u transferuar në një klub të nivelit të lartë gjatë verës.
Barcelona e ka renditur fituesin e Kupës së Botës 2022 si pasardhësin perfekt të Robert Lewandowskit, por një transferim të tij në Camp Nou e ka mohuar i pari i Atleticos.
"Julian është një lojtar nën kontratë me Atletico Madridin dhe është i lumtur. Askush nga Barça nuk na ka kontaktuar zyrtarisht për të nënshkruar me të, dhe kjo është e gjitha", ka thënë Cerezo.
Ndryshe, Arsenali dhe Chelsea janë gjithashtu në garë, por Atletico mbetet e vendosur në qëndrimin e tyre për të mos e shitur argjentinasin.
Me kontratën e tij që vlen deri në vitin 2030, e cila përfshin një klauzolë të madhe lirimi, Los Rojiblancos ka të ngjarë të kërkojnë një shifër të madhe me vlerë më shumë se 100 milionë euro nëse e konsiderojnë largimin e tij. /Telegrafi/