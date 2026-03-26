Porsche spiunohet duke e çuar Cayman elektrik në limit
Porsche 718 elektrik mund të vendosë rekordin për të pasur afatin më të gjatë të zhvillimit në historinë e Porsche-s.
Prototipet u panë për herë të parë në nëntor 2022, në të cilin pikë Boxster/Cayman EV kishte qenë tashmë në zhvillim për disa vite.
Në vitin 2026, makina e prodhimit serik ende nuk është parë gjëkundi, por një video e re spiune tregon se projekti nuk është braktisur, transmeton Telegrafi.
Porsche u pa në Nürburgring duke shtyrë një prototip të Cayman coupe me shumë pak kamuflazh.
Ai ende duket si një mini 911, dhe ajo ngjitëse e verdhë në këndin e sipërm të majtë të xhamit të pasmë zbulon natyrën e tij të elektrizuar.
Automjeti i testimit shfaqte një spoiler të pasmë dhe dukej se kishte të gjitha panelet e karrocerisë në vend.
Megjithatë, Zuffenhausen e ka zotëruar artin e maskimit duke përdorur panele të rreme dhe kamuflazh me ngjyrë karrocerie, kështu që do të përmbajtur nga gjykimi deri në zbulimin zyrtar.
Sa i përket kohës, CEO i Porsche, Michael Leiters, tha së fundmi se do të mësojmë më shumë rreth 718 EV këtë vjeshtë.
Duke folur gjatë konferencës vjetore të kompanisë në fillim të këtij muaji, ai e entuziazmoi dyshen elektrike Boxster/Cayman dhe ekipin që qëndron pas saj: "makinë e shkëlqyer dhe njerëzit po bëjnë një punë të shkëlqyer duke punuar në të".
Kur të vijë përfundimisht, do të konkurrojë në një segment të rrallë. Mezi ka ndonjë automjet elektrik me dy dyer performancë jashtë sferës së supermakinave dhe hipermakinave.
MG Cyberster do t'i bashkohet Alpine A110 i gjeneratës së ardhshme deri në fund të këtij viti ose në vitin 2027. Koncepti C i Audi do të vijë vitin tjetër si një model simotër i 718 EV.
Ndërkohë, videoja spiune tregon gjithashtu shumë makina të tjera interesante që po testohen në ‘Ferrin e Gjelbër’. Ka gjithçka, nga BMW M5 te një Toyota GR Yaris, së bashku me Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe elektrike dhe GT Black Series të re të njoftuara vetëm dje.
Është një kujtesë 13-minutëshe se makinat argëtuese nuk kanë vdekur, edhe pse segmenti po tkurret me më shumë blerës që tërheqin SUV-të.
Ndërsa Porsche duket i bindur se do të ketë kërkesë të mjaftueshme për një Boxster dhe Cayman elektrikë për të justifikuar kostot e zhvillimit, ajo e di që nuk do t'i bindë të gjithë. Zgjidhja? Rikthimi i 718-ës me benzinë më vonë këtë dekadë. /Telegrafi/
