Kabrioleti i mrekullueshëm i Polestar është pothuajse gati, por ka një problem - tarifat
Kur Polestar njoftoi se kabrioleti 6 me edicion të kufizuar do të dilte në shitje në vitin 2026, blerësit e etur shpejt rrëmbyen 500 vendet e disponueshme të prodhimit.
Kjo e inkurajoi Polestar të ndryshonte modelin 6 në një orar prodhimi sipas kërkesës për t'u siguruar që çdo person që kërkon të marrë një makinë.
Megjithatë, ende nuk kemi parë një version të vërtetë prodhimi të Polestar 6. Limuzina Polestar 5, e cila bazohet në të njëjtën arkitekturë alumini të lidhur, ka përparësi edhe nëse mund të mos jetë i destinuar për tregun amerikan.
Megjithatë, në një intervistë të kohëve të fundit me Edmunds, Drejtori Global i Komunikimeve të Produkteve të Polestar, Graeme Lambert, thotë se kabrioleti me të vërtetë po prodhohet ende.
Në fakt, Lambert vëren se është 100 për qind gati për t'u përdorur. Ai thotë: “Është shumë e lidhur ngushtë me Polestar 5. Platforma nën arkitekturën e Polestar 5 është projektuar në thelb të jetë e shkallëzueshme… nëse e shihni 6 si Polestar 5 me dy dyer, në thelb komponentët janë tashmë aty”.
Për fat të keq për blerësit amerikanë, mund të ketë një problem që e mban Polestar 6 larg Amerikës: situata e vazhdueshme e tarifave, transmeton Telegrafi.
Merrni Polestar 5, për shembull. Kjo limuzinë elektrike është ndërtuar në Kinë, dhe edhe pse me sa duket është një makinë e shkëlqyer, çmimi i mundshëm shkon në një gamë të papërballueshme për blerësit amerikanë.
Aktualisht, një Polestar 5 fillon nga rreth 120,000 euro në tregun evropian. Kjo e çon makinën në rreth 140,000 dollarë amerikanë. Kjo është para tarifës 100 përqind, e cila do të aplikohej.
Vendosni të njëjtën llogaritje në Polestar 6 mahnitës, i cili fillimisht pritej të fillonte rreth nivelit 200,000 dollarë para se të aplikoheshin tarifat, dhe shpejt mund ta shihni problemin me të cilin përballet Polestar. /Telegrafi/